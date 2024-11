La milanese Via Montenapoleone è la più cara al mondo. Al secondo posto la Fifth Avenue di New York

Nonostante le sfide economiche, e il costo degli affitti, le strade del lusso dimostrano di essere resilienti a livello globale. Secondo il rapporto “Main Streets Across the World” di Cushman & Wakefield, in particolare, l’arteria commerciale più cara al mondo è la milanese Via Montenapoleone, che scalza la Fifth Avenue di New York nel 34esimo rapporto della società private del mercato immobiliare.

Una via dello shopping milanese è la più cara al mondo

Gli affitti dei negozi della Via Montenapoleone raggiungono in media 20mila euro annuali al metro quadrato (+11% su base annua), poco superiori ai 19.537 euro mq/anno della Fifth Avenue a New York, stabile da due anni. “Ciò riflette una robusta crescita degli affitti sulla strada italiana, che ha superato il 30% negli ultimi due anni”, si legge nel report.

A Londra, New Bond Street è al terzo posto (17.210 euro mq l’anno) superando Tsim Sha Tsui (15.697 euro mq l’anno), la principale via dello shopping di Hong Kong. Con una crescita annuale del 10%, invece, l’Avenue des Champs Élysées di Parigi ha mantenuto il quinto posto.

La lista delle vie più costose al mondo

1. Via Montenapoleone, Milano

2. Fifth Avenue, New York

3. New Bond Street, Londra

4. Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5. Avenue des Champs-Élysées, Parigi

6. Ginza, Tokyo, Japan

7. Pitt Street Mall, Sydney

8. Myeongdong, Seoul, South Korea

9. Bahnhofstrasse, Zurigo

10. Kohlmarkt, Vienna

“Milano è un brand globale sinonimo del lusso”

“Milano è diventata un brand globale sinonimo del lusso”, ha commentato Thomas Casolo, responsabile retail Italia and co head luxury di Cushman&Wakefield. “Sul posizionamento attuale ha pesato l’apertura di nuovi negozi nell’area più ambita del quadrilatero, tra via Verri e via Sant’Andrea ma anche la dimensione della strada: è concentrata in uno spazio molto ridotto, a differenza di altre città come Londra, Parigi e New York, nell’ultimo anno è diventata il place to be per i brand del lusso”.

“Per mantenere questa attrattività nel lungo periodo”, ha aggiunto Joachim Sandberg, ceo di Cushman&Wakefield Italia, “Milano deve trasformare questo primato in un valore tangibile per l’intera comunità, generando benefici e valore aggiunto per tutti gli stakeholder coinvolti”.

I criteri della classifica

Main Streets Across the World fornisce approfondimenti sui prezzi degli affitti principali in 138 città, monitorando le variazioni anno su anno, tenendo conto dei tassi di cambio e delle metriche locali.

La classifica globale include una strada per mercato, mentre le classifiche regionali condividono prezzi degli affitti principali non filtrati per piede quadrato per tutte le città monitorate all’interno di ciascuna regione (APAC, EMEA e Americhe).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .