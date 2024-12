Forbes Winter Gala: le interviste

Con grande eleganza e una straordinaria partecipazione, Forbes Italia ha celebrato il Winter Gala in una delle location più affascinanti della capitale: Palazzo Brancaccio a Roma. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per riflettere e festeggiare un anno ricco di successi, caratterizzato da una crescita significativa e da una forte spinta innovativa. Sotto la guida dell’editore Danilo Iervolino e del nuovo amministratore delegato Nicola Formichella, Forbes Italia ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento nel panorama editoriale nazionale e internazionale.

Il Palazzo Brancaccio, con il suo fascino storico e la sua atmosfera incantevole, ha offerto uno scenario perfetto per un’occasione di così grande rilievo. L’evento ha accolto ospiti illustri, personalità di spicco del mondo imprenditoriale, culturale e artistico, creando un momento di condivisione e networking unico. La serata è stata arricchita da un programma variegato, che ha unito momenti di intrattenimento, cultura e riflessione sul percorso intrapreso dall’azienda negli ultimi mesi.

Sotto l’impulso di una nuova direzione, Forbes Italia ha saputo rinnovarsi e affrontare con successo le sfide del mercato editoriale, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità dei contenuti e al valore delle storie raccontate. La celebrazione del Winter Gala non è stata soltanto un modo per ripercorrere i traguardi raggiunti, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con ambizione e determinazione, evidenziando i prossimi obiettivi e le nuove sfide da affrontare.

Tra luci scintillanti, brindisi e un’atmosfera di grande energia, il Winter Gala di Forbes Italia ha simboleggiato l’impegno dell’azienda verso un continuo miglioramento e una visione proiettata al domani. Un evento memorabile che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Forbes Italia nel raccontare storie di successo e innovazione.

Qui sotto le interviste ad alcuni dei protagonisti:

Pasquale Cataldi, Chairman & Founder di Altus

Michelangelo Suigo, External Relations, Communication & Sustainability Director di INWIT

Vittorio Russo, Amministratore e Brand Ambassador di Bottega Russo

Tiziana Rocca, Direttore Generale di Filming Italy Sardegna Festival

Zambito Elisa, Responsabile di Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa San Paolo

Eleonora Gaggero, Attrice di The Walt Disney Company

Gabriele Gravina, Presidente di Federazione Italiana Giuoco Calcio

Gabriela Melara, Retail Director di Pasquale Bruni

Paolo Barletta, CEO di Gruppo Barletta

Nino Carmine, Fondatore di Cafasso & Figli

