L’indimenticabile Forbes Winter Gala ha celebrato un anno di successi

Con l’elegante e partecipatissimo Winter Gala nella fantastica location di Palazzo Brancaccio a Roma, Forbes Italia ha celebrato un anno di grande attività e crescita sotto l’impulso dell’editore Danilo Iervolino e del nuovo amministratore delegato Nicola Formichella.

I numeri del 2024

Il 2024 ha numeri pazzeschi: la produzione di oltre 2.000 pagine di Forbes Italia, altrettante di speciali e allegati, la conduzione di oltre 100 eventi, oltre 3 mila articoli per il sito web che conta oltre 3 milioni utenti unici mese con 5 milioni di pagine viste ogni mese, oltre 700 video interviste, ben 250 ore di registrazione di podcast.

Numeri decisamente importanti per una business community che conta oltre 200.000 lettori mese, più di 1 milione di utenti e una newsletters che conta oltre 65k contatti.

La serata e i personaggi

La serata, è stata allietata da un quartetto di archi tutto femminile, Le Romanza e dal dj set e live band di Elisa Marai ha visto la partecipazione di oltre 500 ospiti, tra cui tantissimi giovani, che hanno raccolto l’invito del magazine che celebra il successo, provenienti da tutta Italia in rappresentanza dell’imprenditoria, della cultura, della politica, della finanza, delle professioni e dello sport tra cui:

gli imprenditori Paolo Barletta e Michele Nappi (membrAo anche del cda di BFC Media), Maurizio Milan, ad della Salernitana calcio e Presidente di BFC Media,gli avvocati Francesco Fimmanò, Orlando Santaniello e Assunta Baratta, Amedeo Giurazza, private equity e ceo di Vertis, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, Vito Cozzoli, presidente di Autostrade dello Stato, Dominga Cotarella, presidente Terra Nostra di Coldiretti, Veruska Bellandi, cfo di Università degli studi Guglielmo Marconi, Alessandro Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze, Elisa Zambito Marsala, responsabile education di Banca Intesa Sanpaolo, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo e ancora Alessandro Civitella, imprenditore del gruppo Civitus, Elvio Mauri, direzione generale Fondimpresa, Roberto Pagliara, ceo del gruppo Nicolaus, Marco Pasqua, caporedattore de Il Messaggero, Emanuele Pianese, direttore marketing Virgin Group, Luciano Tommaso Ponti, Presidente Federpol, Michele Suigo, DG InWit, Jarik Tschirky, genral manager di St. Moritz e moltissimi altri.

Un evento di networking, nello stile Forbes, che si è aperto con la presentazione del direttore Alessandro Mauro Rossi, alla guida della rivista e del sito dal sette anni da quando cioè BFC Media ha portato in Italia il magazine con la più alta reputazione al mondo, che ha riassunto le sue esperienze professionali e ha illustrato le attività dell’anno in forte crescita e specificato il valore per un’azienda e il suo leader, dell’apparire sul giornale e nello specifico sulla copertina.

Alcuni dei protagonisti della serata:

L’intervento dell’amministratore delegato Nicola Formichella

L’amministratore delegato Nicola Formichella ha invece riassunto le molteplici attività nel settore degli eventi e del digitale a cui ha dato forte impulso.

Ha poi voluto ringraziare la squadra di manager che lo ha aiutato a raggiungere i traguardi importanti del 2024 e lo aiuterà ad andare anche oltre nel 2025: dal direttore Alessandro Mauro Rossi, al direttore commerciale Michele Belingheri, al direttore marketing Andrea Agostini, al direttore eventi Fabio Invidia, al direttore finanziario Davide Balducci e di conseguenza a tutti i loro collaboratori.

L’ad Formichella ha anche ringraziato gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile questo Forbes Winter Gala: Alfa Romeo, Altus, BCode, Bellavista, Bottega Russo, Brown Forman, Cafasso e figli, FlyFree, Marchesi di Barolo, Pasquale Bruni, Pictet, Ploom e una menzione speciale per lo chef Peppe Guida di Pescaria che hanno realizzato un’inedita reinterpretazione degli iconici spaghetti all’assassina baresi, l’Assassina di Mare.

La fotogallery dell’evento:

Poi è stata la volta dell’editore Danilo Iervolino, imprenditore eclettico e rivoluzionario protagonista a tutto tondo dell’economia italiana per aver creato e venduto il primo unicorno del nostro paese e non solo.

Per aver investito in oltre 100 aziende e start up, essere il primo azionista italiano di Ferretti Yacht, possedere una squadra di calcio, aver creato aziende e progetti nella tecnologia, aver fondato imprese nell’intelligenza artificiale, nella telemedicina e nella cybersecutiry.

L’intervento di Danilo Iervolino presentata al Forbes Winter Gala

“Buonasera a tutti” ha esordito Danilo Iervolino che ha continuato “Desidero ringraziare calorosamente le istituzioni, gli imprenditori, i manager, i professionisti e i partner qui presenti al Forbes Winter Gala per la loro partecipazione.

Forbes rappresenta una comunità di amici, persone straordinarie, leader e coraggiosi innovatori. Raccontiamo storie di successo, anche se, purtroppo, in Italia il successo viene spesso percepito come una colpa.

Al contrario, è fondamentale condividere e valorizzare le storie di successo, offrendo un esempio concreto alle giovani generazioni.

Questa non è soltanto una questione di ambizione personale, ma una battaglia per difendere valori e principi destinati al futuro.

C’è un elemento che accomuna tutti coloro che raggiungono il successo: il talento accompagnato da una profonda ossessione nel migliorarsi costantemente.

Non basta desiderare il successo, bisogna essere pronti a conquistarlo attraverso dedizione assoluta e la volontà di superare i propri limiti. Ricordiamoci sempre: non bisogna mai mollare!

Forbes è la casa dell’innovazione e degli innovatori.

Temi come intelligenza artificiale, Industria 4.0, Big Data e startup trovano un naturale spazio all’interno del nostro magazine, perché vogliamo dare voce a coloro che spesso sono percepiti come “disturbatori”, ma che in realtà stanno plasmando il futuro.

Essere l’editore di Forbes è un po’ come essere il custode dei segreti dei ricchi e famosi. Solo che i segreti noi li raccontiamo a tutti… e loro ci ringraziano!

Forbes è anche un network autorevole, un luogo dove le persone si incontrano, si proteggono, si ascoltano e crescono insieme, creando opportunità.

È la casa di chi partecipa attivamente a questo grande cambiamento socio-economico, di coloro che vogliono lasciare un segno duraturo.

La mia personale esperienza con Forbes mi ha insegnato che è un megafono autorevole per raccontare storie, ed è questo che cerchiamo di fare ogni giorno: narrare storie di successo, accompagnandole con un messaggio morale importante.

Il successo è il motore di tutto, ma non deve mai trasformarsi in un sentimento di immotivata superiorità.

Forbes mi ha insegnato il valore dell’attenzione e della reputazione. Viviamo nell’era dell’economia dell’attenzione, dove un’enorme quantità di informazioni genera asimmetrie informative.

In un mondo in cui la reputazione è tutto, dobbiamo proteggerla come un tesoro prezioso. Una reputazione macchiata, infatti, difficilmente può essere ripristinata.

Dobbiamo anche dare spazio ai giovani e alle startup.

Non temiamo gli errori o i fallimenti: impariamo da essi. Bisogna affrontare l’incertezza con creatività, collaborazione e velocità, mantenendo sempre vivo quell’aspetto emozionale e determinato che ci spinge a realizzare l’impossibile.

Le sfide del 2025 porteranno novità straordinarie, come la nuova sede Forbes Space a Milano, che ospiterà eventi, club esclusivi, letture supportate dall’AI, podcast e altre forme di intrattenimento.

Il nostro obiettivo è creare il primo progetto di edu-infotainment, trasferendo competenze ai giovani, formando e riqualificando le persone nell’ottica del lifelong learning, e preparando i manager e gli imprenditori del futuro.

C’è una citazione di Terence Hanbury White che amo ricordare: “La cosa migliore da fare quando si ha paura o si è tristi è imparare qualcosa.” E questa lezione vale per tutti noi.

La formazione non è più un percorso limitato alla gioventù, ma un viaggio che dura tutta la vita. Sant’Agostino diceva: “Nulla mi sembra troppo tardi per imparare ciò che è necessario.”

Con questa visione, costruiremo metodologie moderne e interattive, contenuti coinvolgenti e tecnologie che catapulteranno i giovani verso le professioni più richieste dal mercato.

Grazie ancora per essere qui. Ora brindiamo al successo raggiunto e a quello ancora più straordinario che ci attende. Un brindisi alle sfide future e alle opportunità che sapremo cogliere.

E soprattutto, un brindisi a voi: leader visionari che trasformano idee in realtà.

Buon Natale a tutti e che il prossimo anno sia ancora più straordinario!

.

Al termine del Forbes Winter Gala un gradito presente per tutti gli ospiti, un’edizione speciale del panettone mandorle e albicocca firmata dallo chef Gennaro Esposito.

