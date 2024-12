7 idee preziose tra scintillanti novità orologio e gioiello

Questo periodo dell’anno è caratterizzato da un aumento delle vendite di beni di lusso e in particolare del segmento orologi e gioielli. Complici le atmosfere festive, i brindisi e la voglia di gratificarsi dopo un anno intenso ma anche di donare un segno eterno e prezioso a chi si ama. Intanto, appassionati collezionisti e big spender puntano con occhio attento su edizioni speciali e pezzi unici, collezioni anniversario celebrative oppure in edizioni limitate e riedizioni di storici modelli.

Forbes ha selezionato 7 idee preziose a tema, fra scintillanti novità orologio e gioiello.

Eleganza sofisticata e allure senza tempo

Per chi ama un classico senza tempo, unico nel suo stile, che in questa nuova versione strizza l’occhio anche al colore del 2025 decretato da Pantone Color Institute – Mocha Mousse – ovvero un caldo abbraccio color cappuccino, una nuance tanto semplice quanto sofisticata. Parliamo di Jaeger Le Coultre Reverso nella sua nuova versione interamente in oro rosa.

La cassa in oro rosa 18 carati (750/1000) è completata da un quadrante in oro rosa 18 carati (750/1000), ponti del movimento, indici applicati e fibbia ardiglione, ed è un’edizione limitata di soli 250 esemplari. Qui la geometria essenziale in stile Art Déco della cassa Reverso viene sublimata dalla nuova decorazione del quadrante.

Nato nel 1931 con una cassa di protezione ribaltabile progettata per essere indossata sui campi da polo, il Reverso è stato rapidamente indossato dai trendsetter di ogni sorta per la sua estetica elegante e sportiva. Altro dettaglio della nuova versione: il secondo quadrante traforato con ponti in oro rosa rivela la complessità del Calibro 860 che come per tutti i movimenti Jaeger- LeCoultre, è stato progettato, prodotto, decorato e assemblato presso la manifattura.

Universi simbolici addosso

La collezione di fine jewelry Chanel racchiude i capitoli creativi della maison ed evoca anche il tempo delle atmosfere festive. La camelia, la piuma, la cometa, il numero 5 sono simboli leggendari dell’universo di Mademoiselle Chanel. La camelia, ad esempio, non è solo un fiore e il numero 5 non è un semplice numero ma un universo di significati legati a Mademoiselle, da cui sono nati gioielli senza tempo che hanno reso indossabile il fascino intrinseco in essi.

Dunque regalare e regalarsi questa collana Eternal N. 5, con la silhouette del numero 5 in oro bianco e diamanti con una scintillante e simbolica goccia di profumo, significa comprendere l’eterno magnetismo della trasposizione preziosa di una fragranza rivoluzionaria – nata nel 1921 e che, dopo oltre un secolo, è tuttora di una modernità impressionante – e al contempo di un portafortuna senza pari per Gabrielle Chanel che ha reso questo numero un vero e proprio talismano in tutta la sua vita.

Nuove angolazioni e inediti scenari

Con la nuova collezione Cubitus, Patek Philippe, ha presentato un modello dalle indicazioni inedite: grande data, giorno della settimana e fasi lunari istantanei. Dotato di un nuovo movimento abbinato a sei domande di brevetto, il Cubitus Grande Data, Giorno della settimana e Fasi lunari Istantanei, si distingue anche per l’audace cassa in platino di forma quadrata con angoli stondati dal design esclusivo, per il quadrante blu soleil impreziosito da un motivo orizzontale stampato a rilievo e per il cinturino in materiale composito blu marino con motivo tessile.

Un originale connubio tra haute horlogerie, raffinatezza tecnica ed eleganza sportiva. Per completare lo stile “casual chic” del design del Cubitus, la manifattura ha scelto di privilegiare la funzione della “grande data”, estremamente leggibile e dal carattere deciso. La grande data con la sua doppia finestrella, infatti, è una funzione utile nella vita di tutti i giorni, che si adatta perfettamente alla geometria originale della cassa e al quadrante del Cubitus.

Per sviluppare un movimento completamente nuovo, che a questa funzione abbina l’indicazione del giorno della settimana e le fasi lunari, Patek Philippe ha dovuto raccogliere una serie di sfide tecniche ed estetiche. La maison ginevrina ha dato nuova vita al celebre calibro 240 ultrapiatto a carica automatica con mini-rotore eccentrico in oro 22 carati.

Questo grande classico dell’orologeria meccanica, introdotto nel 1977, è un movimento “cult” per la sua finezza ed affidabilità confermando nel tempo la propria versatilità in diverse versioni con funzioni aggiuntive. Per i polsi più raffinati: questo segnatempo si può abbinare ai gemelli Cubitus con cornice in oro bianco che riprende la forma della cassa e centro blu soleil impreziosito da un motivo orizzontale a rilievo.

Sinuose geometrie contemporanee

In questo gioiello è racchiusa la storia audace e pioneristica di Bulgari e della sua tecnica Tubogas che ha dato il via a una nuova visione estetica con flessuose ed eleganti spirali in oro senza saldatura. Trasformando una tecnica orafa adottata dalla maison sin dagli anni ‘40 in una collezione di gioielleria, Bulgari Tubogas intreccia passato e futuro in una sublime attestazione della passione di Bulgari per la sperimentazione creativa e della sua capacità di modellare i materiali più preziosi come materia viva.

Frutto di un innovativo connubio tra design industriale e suprema maestria artigianale, il collier Bulgari Tubogas in oro rosa 18 carati è impreziosito da una tanzanite centrale, inserti in turchese e un pavé di diamanti. Sintesi perfetta di un design dal fascino contemporaneo, esaltato dal distintivo tocco di pietre e colore – cifra stilistica della maison – e dallo spiccato senso geometrico del marchio della Città Eterna.

Passione sportiva e sostenibile

La tennismania è sempre più trasversale e dilagante. Non a caso per collezionisti, storici appassionati o tennisti neofiti arriva il nuovo segnatempo Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic realizzato con le racchette Head e le polo Lacoste del tennista: un orologio incredibilmente leggero con una forte componente sostenibile.

La maison ha infatti sviluppato un composito realizzato con 25 racchette Head e 17 polo Lacoste blu scuro e 15 azzurre utilizzate da Djokovic durante la stagione 2023, l’anno in cui il mondo l’ha visto entrare nella storia e battere ogni record vincendo 24 titoli del Grande Slam in singolo. Nel cuore dell’orologio batte il movimento cronografico di manifattura Unico e questo speciale segnatempo vanta ben quattro cinturini, per quattro stili diversi.

Il primo è una fascetta da tennis “Lacoste” che si fissa alla cassa con il sistema One Click, trasformando l’orologio nel perfetto compagno di tennis. Il secondo è un cinturino elastico blu e con combinazione l’orologio pesa 49,5 grammi, meno di una pallina da tennis. Il terzo è un cinturino con chiusura in Velcro di colore azzurro e una fibbia sportiva in alluminio lucido blu. L’ultimo è un cinturino in caucciù bianco con fibbia deployante in titanio.

Fra le magiche atmosfere di New York

Atmosfere newyorkesi. La Grande Mela per le festività natalizie diviene ancora più affascinante con la luce calda delle decorazioni. Impossibile non imbattersi nel profumo dei biscotti di pan di zenzero gustati con un caldo e speziato eggnog fra note di vaniglia, cannella e noce moscata. E perché non far tappa in uno dei templi dell’alta gioielleria internazionale dove lo splendore di New York City si indossa. Ma – come sulla Fifth Avenue, – la boutique milanese della maison Harry Winston di Via Montenapoleone consente di immergersi nella Collezione New York dove raffinati zaffiri rosa o blu, rubini e diamanti raccontano tutto lo scintillio della città durante il periodo festivo.

Sin dal 1932, i modelli di Harry Winston traggono ispirazione proprio dal glamour e dallo spirito unico e brulicante della città dei sogni, che non dorme mai. Dunque ispirata all’intricata eleganza della Fifth Avenue, allo skyline di Manhattan, la parure di alta gioielleria Marble Marquetry irradia la sontuosa magnificenza della New York Collection che attraverso i suoi dieci capitoli, rappresenta un omaggio speciale all’amata città di Mr. Winston.

E se facessimo colazione da Tiffany?

Tiffany propone una colorata sorpresa da polso: il nuovissimo HardWear by Tiffany, ultima creazione orologiera della maison con bracciale in argento e 48 diamanti sulla lunetta, cassa in acciaio con quadrante blu Tiffany e un vetro zaffiro sfaccettato che riprende la forma del leggendario Tiffany Diamond.

La collezione HardWear by Tiffany è un’espressione della forza dirompente dell’amore. Ispirata a un bracciale del 1962 conservato negli archivi della maison, la collezione esprime la forza della resilienza e la capacità di sentirsi liberi. Realizzato a mano in Svizzera, ogni orologio HardWear è caratterizzato dalle iconiche maglie industriali e da diamanti taglio brillante: una splendida dichiarazione di stile, può essere regalato e indossato da solo oppure abbinato ai bracciali della collezione.

