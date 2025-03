Assolombarda Awards 2025: ecco i vincitori degli ‘Oscar delle imprese’

Per il terzo anno consecutivo, nella cornice del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, si sono tenuti gli Assolombarda Awards. Un’iniziativa promossa dall’associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi promossi da Pmi e grandi aziende che consentono al territorio – che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi – di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale.

I compleanni associativi

La serata è stata l’occasione per ringraziare, alla presenza del vicepresidente con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing, Alvise Biffi, e del Direttore Generale, Alessandro Scarabelli, le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda. Si tratta di una azienda storica, che celebra 75 anni di adesione, e di 32 imprese, che festeggiano i dieci lustri con l’Associazione.

75 Anni: Wafers Farma Decor

Wafers Farma Decor 50 Anni: Arval, Autosama, Davy di Roschi Davide & C., Febo, Fratelli Magni, Gelson, Giussani F.I.A.M.E.A., Helios Italquartz, 4c Di Cermenati Fausto & C. Sas, Italfarmaco, La.M. Plast Sas Di Aldo Redaelli & C., Maglificio Mapier, Magni Plast, Metalsinter, O.P.I. Organizzazione Pulizie Industriali città di Milano, Omz, Passoni Paolo E Figli, Rodenstock Italia, Sibelco Italia, Silplast, Soc.Ital.Acetilene & Derivati Siad, Societa Italiana Budella, Stampindustria, Stanley Engineered Fastening Italy, Stopson Italiana, Supergalvanica, Tecnomintra, Ticinoplast, Tosvar, Tria, Verind, Oith Hydro

I premiati degli Assolombarda Awards 2025

Gli Assolombarda Awards hanno celebrato anche la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito, sono stati premiati, alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i migliori progetti che si sono distinti in categorie che sono asset strategici per la competitività del futuro: Sostenibilità – premio dedicato a Roberto Rocca; Digitalizzazione – premio dedicato a Loris Fontana; Design – premio dedicato a Giorgia Martone; Performance – premio dedicato a Franco Dompé; Responsabilità e Cultura – premio dedicato a Gian Marco Moratti. È stato, inoltre, consegnato un premio speciale dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale.

Tra le numerose candidature pervenute e valutate dal comitato scientifico – presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto da Claudia Parzani (presidente Borsa Italiana), Mirja Cartia D’Asero (amministratore delegato Sole24Ore), Giuseppe De Bellis (direttore Sky TG24) e Ferruccio Resta (presidente della Fondazione Politecnico di Milano) – sono stati selezionati i seguenti progetti:

Premio sostenibilità

Vincitore “Pmi”: E-Vai

Vincitore “Grandi imprese”: Lendlease Services (Italy)

Premio responsabilità e cultura

Vincitore “Pmi”: Zini Prodotti Alimentari

Vincitore “Grandi imprese”: Edison

Premio performance

Vincitore “Pmi”: Secom

Vincitore “Grandi imprese”: Renato Corti

Premio design

Vincitore “Pmi”: Industria Termoplastica Pavese

Vincitore “Grandi imprese”: Signify

Premio digitalizzazione

Vincitore “Pmi”: Nte Process

Vincitore “Grandi imprese”: Alstom Ferroviaria

Premio special advisory board “Assolombarda per il sociale”

Vincitore: Gruppo Mondadori

Veronique Montel, Claudio Beccio, Bresciani di Renato Corti SPA

Nicola Monti – Amministratore Delegato di Edison

Fabio Novelli – President & CEO di NTE Process

Luca Pascucci – Direttore generale di E-Vai

Francesca Rigolio – Chief Sustainability Officer del Gruppo Mondadori

Carlos Alberto Loscalzo e Beatrice Sarnelli di Signify Italia SPA

Michele Viale – Presidente e Amministratore Delegato di Alstom SPA

Fabrizio Zichichi e Nadia Boschi di Lendlease

Paola Centonze – CSO di I.T.P. Industria Termoplastica Pavese SPA

Chiodo, Errante e Rizzo di Zini Prodotti Alimentari SPA

Enzo Di Monte – Project Manager di Secom SRL

