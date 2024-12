Come Gilead Sciences porta avanti impegno sociale e rispetto per l’ambiente

La società biofarmaceutica californiana Gilead Sciences ha sviluppato una terapia che protegge dall’Hiv da somministrare ogni sei mesi. La terapia è stata riconosciuta dalla rivista Science “Breakthrough of the Year” e la sua versione generica potrà essere distribuita in 120 paesi a medio e basso reddito, dove l’incidenza del virus è ancora alta.

Impegno sociale e sostenibilità

Gli obiettivi Esg di Gilead Sciences, pubblicati in un report dell’azienda, riguardano prima di tutto l’impegno sociale. Gilead ha garantito l’accesso a farmaci generici per Hiv, epatiti e Covid-19 a oltre 30 milioni di persone in Paesi a basso e medio reddito. In Italia, il Fellowship Program e il Community Award Program hanno finanziato oltre 660 progetti socio-sanitari per un totale di 16,6 milioni di euro. Sempre in Italia il 57% dei dipendenti è donna, con il 44% in posizioni manageriali.

La società è impegnata a ridurre la propria impronta ambientale adottando pratiche e processi in grado di limitare e prevenire l’inquinamento. Il gruppo è il primo fra le aziende biotech maggiormente sostenibili secondo la classifica 2023 stilata da Corporate Knights delle 100 aziende più sostenibili a livello globale.

Facilitare l’accesso alle terapie

E’ stata la prima azienda farmaceutica a firmare un accordo con Medicines Patent Pool, avallato dall’Onu, per la concessione di brevetti farmaceutici nei Paesi a basso e medio reddito. I programmi di accesso precoce ai farmaci di Gilead prevedono la somministrazione gratuita dei farmaci alle persone bisognose. In Italia, negli ultimi dieci anni, questo ha permesso a circa tremila pazienti di accedere a trattamenti in diverse aree terapeutiche.

“Per noi ogni singola lettera che compone la sigla Esg rappresenta una griglia di valori e impegno integrati nella catena del valore e nelle attività che ci vedono al lavoro ogni giorno. Ne sono prova evidente i programmi per facilitare l’accesso alle nostre terapie, nel mondo e in Italia, che sono l’anima del nostro operato. Un impegno che riguarda tutte le dimensioni della responsabilità, guidato da principi di etica e rispetto delle comunità di cui facciamo parte”, ha detto Frederico da Silva, vice president & general manager di Gilead Sciences Italia.

