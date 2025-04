Come Lacertosus sostiene lo sport e l’esercizio fisico anche sul posto di lavoro

Articolo tratto dal numero di marzo 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Fondata nel 2007 in Italia da Claudio Paraschiv, Lacertosus si è posizionata nel suo mercato come un punto di riferimento per chi cerca un connubio tra prestazioni, innovazione e design nel mondo del fitness. Un’ascesa che trae origine prima di tutto dal suo dna, capace di anticipare le tendenze e introdurre in Italia attrezzature rivoluzionarie per l’allenamento funzionale e il cross training, come funi d’allenamento, kettlebells da gara e bulgarian bags.

L’attività di Lacertosus

Con un approccio che unisce qualità, funzionalità e un’estetica raffinata, Lacertosus si rivolge a un pubblico esigente: dai privati agli atleti professionisti, dai centri specializzati alle strutture militari. La sua mission va oltre la produzione di attrezzi: si tratta di offrire soluzioni all’avanguardia che migliorino la performance e trasformino l’esperienza di allenamento, rendendola accessibile e stimolante per tutti, anche grazie a iniziative come la linea Adaptive per persone con disabilità. Impegno che mette in pratica due valori centrali dell’attività di Lacertosus: la parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze. Fondamentale anche l’attenzione alla sostenibilità, che la società traduce, per esempio, nell’utilizzo di materiali eco-friendly e pannelli solari.

Sport a lavoro

Lacertosus punta anche sul movimento in ambito lavorativo, con la consapevolezza che una palestra aziendale non è solo un benefit, ma un investimento strategico: favorisce la concentrazione, riduce lo stress e migliora le prestazioni lavorative, trasformando l’ambiente professionale in un luogo più dinamico ed equilibrato. La società garantisce anche supporto ad aziende di ogni dimensione nell’integrazione del fitness nello spazio di lavoro, grazie a soluzioni personalizzabili e a un servizio completo che include progettazione, installazione e manutenzione.

Negli ultimi anni Lacertosus ha ottenuto diversi riconoscimenti. Tra questi, l’inserimento nella lista Le Stelle dell’E-commerce del Corriere della Sera, il premio Industria Felix e l’inserimento, nel 2023, nella lista del Financial Times dedicata alle 1.000 aziende europee con la crescita più rapida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .