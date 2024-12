La Tether di Devasini e Ardoino investe 775 milioni nel social di destra Rumble

Tether, l’azienda del settore degli asset digitali con oltre 350 milioni di utenti fondata e guidata dal miliardario italiano Paolo Ardoino, ha annunciato un investimento strategico di 775 milioni di dollari in Rumble, il social dell’alt-right che vuole sfidare YouTube. Nel dettaglio, l’investimento, si legge in un comunicato diffuso dalla società, è comprensivo di 250 milioni di dollari in liquidità per sostenere le iniziative di crescita di Rumble e di un’offerta pubblica di acquisto per un massimo di 70 milioni di azioni a 7,50 dollari per azione. Dopo la transazione Chris Pavlovski, ceo di Rumble, manterrà il controllo della società, lasciando invariata la governance del consiglio di amministrazione. L’intera operazione (investimento primario e offerta pubblica) è soggetta al rispetto delle normali condizioni di chiusura, incluse le verifiche previste dall’Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La chiusura è prevista nel primo trimestre del 2025.

Che c0s’è Rumble

Rumble è una piattaforma digitale che combina la condivisione di video e i servizi cloud, con un forte orientamento alla libertà di espressione. Fondata nel 2013 in Canada da Pavloski, si propone come alternativa ai giganti tecnologici tradizionali, attirando creatori di contenuti e aziende che cercano spazi meno soggetti al controllo e alla moderazione dei contenuti.

Con questo investimento, Rumble punta a potenziare la sua infrastruttura tecnologica e a espandere le sue iniziative di crescita, mirando a raggiungere il pareggio operativo entro il 2025. L’accordo con Tether rafforza il legame tra le comunità di criptovalute e quelle orientate alla libertà di espressione, segnando una nuova fase di sviluppo per entrambe le realtà.

I patrimoni di Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini

“L’investimento di Tether in Rumble riflette i nostri valori condivisi di decentralizzazione, indipendenza, trasparenza e il diritto fondamentale alla libertà di espressione”, ha commentatoArdoino. “In un mondo in cui i media tradizionali hanno progressivamente perso la fiducia delle persone, per piattaforme come Rumble si presenta l’opportunità di offrire un’alternativa credibile e non censurata. Inoltre, al di là della nostra partecipazione azionaria iniziale, Tether intende sviluppare una significativa relazione in ambito pubblicitario, cloud e soluzioni di pagamento in criptovalute con Rumble”.

Secondo la classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes, Ardoino ha un patrimonio di 3,9 miliardi di dollari. Anche il cfo dell’azienda è italiano e miliardario: si tratta di Giancarlo Devasini, che ha un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari ed è la quarta persona più ricca d’Italia.

