Qc Spa of Wonders prepara nuove aperture e guarda all’estero

“Una spa delle meraviglie rappresenta un luogo dove il benessere va oltre il semplice relax”. Questa la filosofia di Francesco Varni, ceo & corporate activities and development di Qc Spa of Wonders, che abbraccia il rebranding del marchio italiano del benessere. Nata dall’equilibrio tra una visione di espansione internazionale e una filosofia italiana, la nuova direzione celebra il valore della meraviglia.

“Il nostro brand racchiude esperienze che stimolano e incantano i sensi e rappresentano un invito a riscoprire la bellezza e la magia del prendersi cura di sé in spazi progettati per sorprendere e accogliere”, prosegue Varni. “Per questo rinnoviamo continuamente le nostre pratiche, attingendo dalla tradizione per offrire esperienze uniche e innovative, senza confini. Penso, per esempio, alla Giostra delle favole di Qc Torino, un’incredibile sauna rotante capace di risvegliare emozioni sempre nuove, oppure i Bagni Nuovi di Bormio, dove è approdata la Casetta nel bosco, una sauna panoramica incastonata tra gli alberi”.

Proprio a Bormio è iniziato tutto, con Saverio e Andrea Quadrio Curzio. Ora il loro progetto è approdato addirittura negli Stati Uniti, a Governors Island, a pochi minuti da New York. In totale, Qc Spa of Wonders ha 12 centri e sette hotel in luoghi come Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Monte Bianco, San Pellegrino, Roma, Dolomiti, Chamonix-Mont-Blanc, New York e Garda.

L’espansione del format

Con l’ingresso di White Bridge Investments in società, dal 2017 il modello di business di Qc Spa of Wonders si concentra sull’espansione del format, offrendo un bagaglio di esperienza e conoscenze tecniche per sviluppare nuovi centri in località metropolitane e turistiche, collaborando con proprietari immobiliari e investitori per portare il benessere nel mondo. Un viaggio nella bellezza che non si ferma alla location e ai servizi di alta qualità, ma che prosegue anche con il lancio di un’inedita linea cosmetica con 11 prodotti per viso e corpo, che da dicembre saranno disponibili in tutti i centri, i Qc Store e sullo shop online, anche in due set regalo per le feste. La campagna holiday è pronta a raccontare il Natale Qc con diverse novità, svelate attraverso una comunicazione curata dal fotografo Jacopo Di Cera e dallo studio Gerde Got It Ai, realtà che crea contenuti con l’intelligenza artificiale, accompagnata da contenuti realizzati da Mattia Stanga, Le Coliche e Giulia Penna.

I progetti futuri

“Il 2024 è stato un anno molto positivo, con risultati che hanno superato le nostre aspettative”, aggiunge Varni. “Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra sia nel numero di ospiti, sia nel fatturato. Ci aspettiamo di mantenere questo slancio positivo anche nei prossimi mesi e l’apertura di nuove destinazioni di benessere in Italia e all’estero saranno i nostri fondamentali motori di crescita”.

Sono diversi i progetti che prenderanno il via nei primi mesi dell’anno nuovo. “Per il 2025 abbiamo previsto diverse novità. Una è l’apertura di un albergo modello Qc Room a Milano, in zona Porta Romana, ovvero nelle immediate vicinanze di Qc Milano in piazzale Medaglie d’Oro. Abbiamo iniziato gli interventi di adeguamento dell’immobile, con una prospettiva di apertura in primavera. La struttura sarà uno smart hotel di design, che abbina l’automazione con l’elevata qualità dell’interior design, rivolto sia agli ospiti di Qc Milano, sia ai turisti in visita alla città.

La seconda novità prevede la realizzazione di un resort e di un centro benessere sul Lago di Como, che mira a valorizzare e attrarre interesse verso la sponda meno esplorata ma di grande fascino del lago, offrendo un’esperienza di relax unica e immersiva. Inoltre partiranno i cantieri del nuovo hub milanese in viale Certosa, che comprende l’headquarter con centro benessere e albergo. Siamo in fase finale di acquisizione dei permessi e ci auguriamo di aprire i cantieri nei primi mesi del 2025.

Nel contempo, stanno proseguendo i lavori per Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Il prossimo anno partiranno anche i cantieri per la realizzazione di un resort nell’area di Treviso, dove recupereremo un hotel di grande prestigio, realizzando una spa di grandi dimensioni che segue il nostro modello. Sbarcheremo così in un’area dove abbiamo grandi aspettative di successo”.

L’estero

Oltre al mercato nazionale, Qc Spa of Wonders guarda all’estero. “Stiamo lavorando all’acquisizione dei permessi per nuove aperture nell’Île de France, a Noisiel, per la realizzazione di una day spa nell’ambito del recupero di un’area storica, e a Bruyères Le Châtel per la costruzione di una stay spa, grazie al recupero di un castello medievale”, dice Varni. “Di recente abbiamo inoltre avviato un’attività di ricerca location nel Regno Unito, dove crediamo che il nostro modello possa riscontrare un notevole successo. Inoltre i risultati più che positivi di New York ci stanno portando a valutare nuove opportunità negli Stati Uniti. Laggiù le aspettative sono davvero altissime”.

