L’energia che trasforma: così Contact Italia vuole guidare il futuro del fotovoltaico 

Nel 1996 era uno stabilimento dedicato alla progettazione di componenti per la connessione, la distribuzione, il fissaggio e l’isolamento elettrico. Oggi Contact Italia ha compiuto un passo avanti, soprattutto dopo l’integrazione, nel 2006, della divisione solare, per “guidare il futuro del fotovoltaico”, come affermato dal ceo Pietro Antonio Maggi. Specializzata nei sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, Contact Italia ha recentemente acquisito il brand Gb Solar e i suoi brevetti, per consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore. Questa operazione rappresenta un passo importante verso una crescita internazionale, con progetti di espansione nei mercati europei entro il 2028.

La trasformazione digitale

Maggi, che guida l’azienda dall’inizio dell’anno, ha delineato la sua visione di una trasformazione orientata all’espansione e alla digitalizzazione. Il primo passo in questo processo è stato il potenziamento del team manageriale, per garantire un supporto adeguato all’espansione in Europa. L’azienda punta inoltre a migliorare l’efficienza operativa attraverso tecnologie digitali e intelligenza artificiale. “Essere veloci e flessibili non significa solo rispondere alle sfide, ma anche anticiparle e trasformarle in vantaggi competitivi”, ha sottolineato.

Per supportare questa strategia, Contact Italia ha annunciato la costruzione di una nuova struttura in Basilicata, che “quadruplicherà la capacità produttiva”, passando da 7mila a 24mila metri quadrati, ed entrerà in funzione nel primo quadrimestre del 2025. Questo investimento non solo amplificherà la produzione, ma sarà anche un fattore chiave per soddisfare la crescente domanda di soluzioni fotovoltaiche.

Le nuove soluzioni

In termini di innovazione, Contact Italia ha recentemente lanciato due soluzioni: il tracker Conterra e AgriConterra e il sistema di montaggio Evonet. Conterra è un tracker fotovoltaico monoassiale progettato per affrontare le principali criticità degli impianti a terra e agrivoltaici, mentre Evonet, un sistema di montaggio per tetti piani, combina l’alluminio e un tecnopolimero strutturale riciclabile. Questa soluzione offre versatilità e facilità di installazione, garantendo al contempo sicurezza anche in condizioni climatiche avverse. Evonet, in particolare, si distingue per la sua capacità di ridurre i tempi di installazione fino al 75% grazie a un sistema a scatto privo di viti. “Questi prodotti stanno già riscuotendo successo sia in Italia che all’estero, con ordini significativi che confermano la fiducia degli installatori in soluzioni che semplificano e velocizzano il lavoro”, ha commentato Maggi.

L’azienda ha anche avviato programmi di formazione rivolti a installatori e distributori, adottando un approccio consulenziale e tecnico. “Il servizio è un pilastro importante, complementare all’alta qualità dei prodotti e fondamentale per mantenere la fiducia dei partner aziendali”, ha aggiunto l’ad.

Crescita e traguardi

Con un fatturato 2024 del 15% in più rispetto al 2023 sul mercato nazionale, Contact Italia sta concentrando i suoi sforzi sulla crescita internazionale e sull’ottimizzazione della produzione. “Questi elementi ci permetteranno di entrare in nuovi mercati con una gamma di soluzioni complete e tecnologicamente avanzate. L’obiettivo è raggiungere una posizione di rilievo nel panorama europeo del fotovoltaico, mantenendo al centro innovazione e sostenibilità”.

Per raggiungere questi traguardi Contact Italia si impegna a usare solo materiali riciclabili e tecnologie innovative. “Vediamo nella sostenibilità un dovere verso l’ambiente e un’opportunità di crescita. Inoltre siamo impegnati a supportare le comunità locali, con programmi di responsabilità sociale e investimenti in progetti culturali ed educativi. Contribuiamo allo sviluppo della comunità e alla formazione dei giovani, offrendo opportunità di lavoro e crescita professionale ai talenti locali”.

L’azienda ha ricevuto il premio Industria Felix, distinguendosi tra oltre diecimila società. Il premio, assegnato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, è rivolto alle imprese che si distinguono nel panorama imprenditoriale italiano e uniscono solide performance economiche a un impatto positivo sulla società e sul territorio. “L’obiettivo del premio è promuovere una rete virtuosa tra imprese, istituzioni e università, valorizzando innovazione, crescita e sostenibilità. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e le buone pratiche aziendali”.

