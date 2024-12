New York farà pagare 75 miliardi di dollari ai produttori di combustibili fossili per i danni da cambiamento climatico

“New York ha lanciato un segnale che risuonerà in tutto il mondo”. Così la senatrice democratica Liz Krueger ha commentato su X l’approvazione del disegno di legge che permetterà allo Stato di New York di multare le aziende produttrici di combustibili fossili per i danni provocati dal cambiamento climatico. Giovedì 26 dicembre, la governatrice Kathy Hochul ha firmato il Climate Change Superfund Act. La governatrice ha dichiarato: “Sto lottando per proteggere i newyorkesi che hanno dovuto affrontare miliardi di dollari di costi a causa di condizioni meteorologiche estreme. È tempo che i grandi inquinatori paghino la loro giusta quota”.

Cosa prevede il nuovo disegno di legge

75 miliardi di dollari in 25 anni. Questi fondi saranno destinati alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, tra cui il rinnovo di infrastrutture cruciali per New York, come strade, trasporti, sistemi idrici, fognari e edifici. Il provvedimento è il secondo del genere negli Stati Uniti dopo quello adottato dal Vermont e prevede la raccolta di. Questi fondi saranno destinati alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, tra cui il rinnovo di infrastrutture cruciali per New York, come strade, trasporti, sistemi idrici, fognari e edifici.

Secondo quanto riportato da Reuters, la legge mira a far arrivare parte dei costi per il recupero e l’adattamento ai cambiamenti climatici dalle grandi aziende petrolifere, del gas e del carbone. Le aziende saranno sanzionate in base alla quantità di gas serra emessa nell’atmosfera tra il 2000 e il 2018, con versamenti, destinati a un fondo. che partiranno dal 2028. La normativa si applicherà a tutte le compagnie che, secondo il Dipartimento per la Conservazione Ambientale di New York, sono responsabili di oltre un miliardo di tonnellate di emissioni di gas serra.

Qual è il costo del cambiamento climatico a New York?

Secondo Krueger, i costi per riparare i danni e adattarsi agli eventi climatici estremi legati ai cambiamenti climatici potrebbero superare i 500 miliardi di dollari per New York entro il 2050. Le principali compagnie petrolifere, ha aggiunto, hanno accumulato oltre mille miliardi di dollari di profitti da gennaio 2021 e almeno dagli anni ’70 sono consapevoli del ruolo che l’estrazione e la combustione dei combustibili fossili giocano nel provocare il cambiamento climatico. “Le aziende maggiormente responsabili della crisi climatica saranno chiamate a rispondere e i newyorkesi risparmieranno 75 miliardi di dollari”, ha scritto. Si prevede che le compagnie energetiche presenteranno ricorsi legali contro la nuova legge.

