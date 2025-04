Come Blu Hotels interpreta l’ospitalità con un approccio innovativo, coniugando eleganza, attenzione al cliente e sostenibilità

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Da oltre 30 anni Blu Hotels è sinonimo di ospitalità e punto di riferimento per chi desidera soggiorni su misura, votati al comfort e con un forte legame con il territorio. Ogni struttura racconta un’esperienza modellata sulle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità, alla personalizzazione e all’armonia tra benessere e scoperta.

Con una presenza capillare nelle più affascinanti destinazioni italiane, il gruppo accoglie i viaggiatori in scenari che spaziano dal mare alle montagne, fino ai laghi. Ogni soggiorno invita a immergersi in atmosfere suggestive, tra lusso discreto e dettagli pensati per esaltare la bellezza di ogni momento.

L’anima di Blu Hotels

L’anima di Blu Hotels si esprime attraverso proposte diversificate, capaci di abbracciare le esigenze di chi cerca un’esperienza intima e sofisticata, ma anche di chi viaggia per avventura, relax o divertimento. Ogni soggiorno è un racconto da scrivere e la filosofia del gruppo è quella di offrire ambienti e servizi in grado di trasformare una vacanza in un ricordo indelebile.

La proposta Lifestyle è dedicata a chi ricerca raffinatezza e design, soggiornando in alberghi dalla forte identità e boutique hotel, in cui l’eleganza contemporanea si unisce a un servizio impeccabile. Atmosfere esclusive, interni curati nei minimi dettagli e un’attenzione sartoriale ai desideri degli ospiti rendono ogni struttura una destinazione unica.

Il soggiorno

Qui il soggiorno diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi, con un tocco di innovazione. Per chi ama il movimento e la scoperta, Active è un invito a esplorare il mondo con energia e passione. Che si tratti di trekking tra sentieri panoramici, sport acquatici, escursioni in mountain bike o passeggiate alla scoperta di borghi e paesaggi incantati, ogni attività è pensata per chi desidera unire dinamismo e attività all’aria aperta al piacere dell’accoglienza.

Chi invece cerca una pausa rigenerante può trovare nel concept Relax & Wellness un’oasi di benessere, dove il tempo scorre più lentamente. Spa raffinate, trattamenti esclusivi e percorsi dedicati al riequilibrio psico-fisico offrono la possibilità di riconnettersi con se stessi in ambienti dall’atmosfera rilassante, immersi nella bellezza della natura o nella quiete di spazi studiati per il massimo comfort. Le famiglie, invece, hanno a disposizione Family & Fun per un equilibrio tra spensieratezza e sicurezza.

Le strutture per chi viaggia con i più piccoli

Le strutture dedicate a chi viaggia con i più piccoli offrono ampi spazi, programmi di intrattenimento e attività pensate per rendere ogni giornata un’avventura. Aree gioco, animazione e servizi dedicati garantiscono un’accoglienza calorosa e attenta a ogni esigenza, per un soggiorno che metta al centro il piacere di stare insieme.

Nel segno dell’eccellenza, Blu Hotels ha dato vita alla Bh Collection, una selezione di hotel di alta gamma che si distinguono per design innovativo, ambienti raffinati e servizi su misura, oltre a una filosofia che valorizza il territorio attraverso l’arte dell’ospitalità. Concierge dedicati, percorsi benessere personalizzati ed esperieze enogastronomiche d’eccellenza trasformano il soggiorno in un viaggio sensoriale, dove ogni dettaglio è pensato per soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

Il Vision Hotel di Peschiera del Garda

La Bh Collection si arricchisce questa primavera con l’arrivo del Vision Hotel, quattro stelle superior di Peschiera del Garda, che si affaccia sul lago e incarna una nuova concezione di lusso sostenibile. Costruito con tecniche innovative che impiegano materiali come il legno e l’acciaio, il Vision Hotel si integra perfettamente con il paesaggio circostante, rispettandone l’armonia e offrendo un’esperienza di soggiorno in cui la natura è protagonista.

Le 32 camere e suite, molte delle quali con vista panoramica sul lago, sono progettate per offrire un rifugio dove ogni finestra si apre su un orizzonte che cambia sfumature con il passare delle ore. All’interno della struttura, il ristorante Aura accoglie gli ospiti con una proposta gastronomica che unisce ingredienti del territorio a una cucina contemporanea e creativa. L’esperienza si completa con un’ampia area esterna, dove la piscina e il parco fronte-lago diventano luoghi ideali per immergersi in un’atmosfera di benessere.

Con la nuova apertura Blu Hotels conferma la vocazione a interpretare l’ospitalità con un approccio innovativo, coniugando eleganza, attenzione al cliente e sostenibilità. Il gruppo continua a tracciare nuove rotte nel panorama turistico italiano, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza che va oltre la vacanza, attraverso un’accoglienza che si adatta alle esigenze di una clientela sofisticata, che ricerca bellezza, qualità e autenticità in ogni momento del viaggio.

Con una crescita costante e un impegno continuo nel miglioramento delle strutture, Blu Hotels si è affermata come una delle realtà più influenti nel settore dell’ospitalità a livello nazionale. Ogni struttura offre una particolare esperienza immersiva, progettata per regalare emozioni e rendere ogni viaggio un percorso da ricordare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .