Tuc, l’azienda fondata da un under 30 sbarca al Ces di Las Vegas 2025

Tuc, la deep italiana nota per la sua soluzione di ‘Usb della mobilità’, sarà protagonista al più grande evento tecnologico mondiale dell’anno: il Ces di Las Vegas 2025, che andrà in scena dal 7 al 10 gennaio. Fondata da Sergio Pininfarina e Ludovico Campana, già selezionato tra gli under 30 di Forbes Italia nel 2020, la società sarà presente all’interno del padiglione Italia promosso dall’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

“Dopo aver completato e consolidato la soluzione TUC.system nell’Automotive, Tuc supera i confini terrestri, dimostrando tutta la sua carica innovativa e funzionalità ai player della Space Economy, un settore in forte crescita dove il nostro sistema paese gioca un ruolo di primo piano nello scenario internazionale”, spiega la società in una nota ufficiale.

Le novità di Tuc al Ces 2025

Dopo aver conquistato 3 Top OEM Automotive mondiali con accordi di fattibilità e integrazione, Tuc amplia il suo campo d’azione al settore aerospaziale. Al Ces 2025, l’azienda svelerà in anteprima le sue soluzioni dedicate alla Space Economy e presenterà nuove applicazioni della modularità nel settore Aerospace.

Tra le soluzioni protagoniste dello stand:

Soluzioni Aerospace: in anteprima mondiale, Tuc svelerà le applicazioni della sua tecnologia per la Space Economy. Una soluzione tecnologica che ha già avuto i primi riscontri come dimostra la selezione di TUC.technology tra i vincitori della “Smart Integration Satellite Capability” di Thales Alenia Space.

in anteprima mondiale, Tuc svelerà le applicazioni della sua tecnologia per la Space Economy. Una soluzione tecnologica che ha già avuto i primi riscontri come dimostra la selezione di TUC.technology tra i vincitori della “Smart Integration Satellite Capability” di Thales Alenia Space. –TUC.dashboard: una plancia completamente modulare, connessa e infinitamente configurabile, che integra dispositivi personali (schermi, smartphone, tablet, speaker) grazie alla tecnologia plug&play TUC.tiny con chiusura sicura e intuitiva Nfc

Nel dettaglio, le soluzioni e le tecnologie lanciate in anteprima mondiale al Ces 2025 saranno successivamente disponibili per una visione esclusiva presso l’Atelier Tecnologico TUC.hub, dove la tecnologia brevettata di Tuc, riconosciuta in oltre 140 paesi, trova la sua massima espressione. Questo spazio offrirà a clienti e partner l’opportunità di sperimentare dal vivo l’innovazione e la modularità che caratterizzano le soluzioni TUC.technology

“Al CES 2025 porteremo con orgoglio il meglio del Made in Italy nel futuro della mobilità: un mondo dove l’ingegno umano e la tecnologia TUC.technology si uniscono per superare ogni confine”, spiega Ludovico Campana, ceo e fondatore di Tuc. “Dalla strada all’aria, fino allo spazio, creiamo ambienti modulari che si adattano alle persone e non il contrario. Sostenibilità, personalizzazione e accessibilità sono le chiavi di un nuovo paradigma di connessione globale. Il nostro obiettivo è audace ma chiaro: abbattere barriere, esplorare nuove frontiere e dare forma a un futuro senza limiti, con l’eccellenza italiana al centro di questa rivoluzione”, aggiunge Campana.

