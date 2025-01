Bmw Italia chiude un 2024 da record: vendite in aumento del 17,4%

“I risultati del 2024 sono l’espressione di un lavoro serio, appassionato, fatto di attenzione ai dettagli del team di Bmw Italia e con un approccio di mercato human centric in cui il protagonista è il cliente attraverso una connessone emozionale di alto livello con i nostri brand. In questo senso l’esperimento della House of Bmw di Milano e la declinazione italiana del progetto Retail Next sono stati elementi differenzianti e fondamentali. Stiamo trasformando le nostre concessionarie in luoghi caldi ed accoglienti più simile a lounge e show-room di moda, dove ogni dettaglio è importante e l’esperienza del brand sempre riconoscibile e immersiva”, ha concluso Di Silvestre.