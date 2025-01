Traininpink, la community dedicata al benessere delle donne

Traininpink – BRANDVOICE | Paid program

Pilates, allenamento, nutrizione e benessere sono i pilastri su cui poggia Traininpink, una realtà imprenditoriale fondata nel 2017 da Carlotta Gagna per assecondare la sua passione per l’allenamento e il benessere femminile. È nata come una community sui social, che poi è cresciuta e si è strutturata sempre di più. Gagna è diventata un modello per tante donne decise a raggiungere i loro obiettivi a livello sia estetico che di benessere: oggi ha 438mila follower su Instagram, oltre 220mila su TikTok e 129mila su Facebook, a cui si aggiungono le 20mila sottoscrizioni su YouTube e una mailing list di oltre 350mila iscritte.

Negli anni Traininpink ha bruciato le tappe, diventando un’app di successo per pilates, allenamento e nutrizione. Le utenti possono scegliere tra varie forme di training: cardio burn, gym power, home & easy pump, il pilates declinato tra reformer, sculpt, post parto & diastasi, easy e pilates linfodrenante (un’esclusiva Traininpink), a cui si aggiungono le oltre quattromila ricette con diete personalizzate e piani dedicati all’alimentazione vegetariana e vegana, senza glutine e senza lattosio.

Il lancio dell’app di Traininpink

Una delle tappe più importanti dell’ascesa dell’app è stata nel 2022, con l’arrivo del libro Traininpink per Mondadori. Il manuale è diventato subito un best seller tra le donne desiderose di prendersi cura di se stesse e migliorarsi a livello esteriore e, soprattutto, attente al benessere interiore. All’uscita del volume ha fatto seguito un grande evento organizzato a Milano al Palazzo del Ghiaccio: il Traininpink Day, il più grande evento di fitness femminile mai realizzato in Italia. Oltre 1.000 le partecipanti, a rappresentare una community che cresce di giorno in giorno.

In questo periodo Gagna si è distinta anche a livello imprenditoriale con una decisione senza precedenti in Italia: ha introdotto il congedo mestruale. Il suo esempio ha portato alla presentazione di una proposta di legge in Parlamento. Altra tappa fondamentale, nel 2023, è stato l’exploit dell’app Traininpink, diventata l’app di pilates e allenamento al primo posto in Italia, con più di 22mila abbonate (fonte Sensor Tower). Una crescita che non sembra conoscere battute d’arresto. Nel 2024 Trainipink si conferma al primo posto tra le app di fitness per ricavi nella categoria salute e benessere di App Store e Play Store in Italia (sempre fonte Sensor Tower). A novembre ha toccato le 35mila abbonate, con 19.500 utenti attivi in media al giorno. Alta la fidelizzazione, con 4,8 mesi di retention media di un utente sull’app.

Traininpink è stata anche nominata app del giorno su App Store da Apple. “Questo riconoscimento è una tappa straordinaria del mio percorso e una testimonianza del supporto e della fiducia che ricevo ogni giorno dalla incredibile famiglia Traininpink”, ha detto Gagna. “A volte la realtà supera le aspettative e questa è una di quelle occasioni. Quando Traininpink è nata, nel 2017, non avrei mai immaginato che sarebbe cresciuta così tanto”. Google ha inoltre invitato Traininpink a un evento esclusivo dedicato alle migliori app in Europa. Un altro riconoscimento e, soprattutto, un’opportunità di crescere e innovare ulteriormente. “Partecipare a questo evento ci ha permesso di entrare in contatto con persone che condividono i nostri stessi valori e ambizioni”, aggiunge Gagna.

La forza del team

Oggi Traininpink può contare su un team multietnico di 25 giovani talenti distribuiti tra Europa, Medio Oriente e Australia. Sei le nazionalità rappresentate, il 66% dei dipendenti è donna e il 17% appartiene, con orgoglio, alla comunità Lgbtq+. A essere coinvolti i settori più svariati: grafica, editing e design, social media, assistenza clienti, allenamento, nutrizione, risorse umane e sviluppo app. Cuore e motore di Traininpink è il team di sviluppo app composto da 13 persone, con competenze che coprono lo sviluppo mobile, backend e Qa, Ux/Ui, product management e data science. Un team in grado di offrire funzionalità e soluzioni innovative per assicurare un valore aggiunto. “Gli ottimi risultati di quest’anno in termini di crescita delle abbonate – dalle 19mila del 31 dicembre 2023 alle 35mila di oggi, con una crescita dell’84% in meno di un anno – si accompagnano a continui investimenti sull’app e sui contenuti”, dice Gagna.

Un ruolo importante lo ha svolto Pilates Linfodrenante, definito “un protocollo creato come fosse un vero e proprio stile di vita per ottenere risultati stupefacenti in poco tempo”. A meno di tre mesi dal lancio, con il suo mix di allenamenti che favoriscono la circolazione linfatica, consigli sullo stile di vita, sessioni di mobilità e auto-massaggi, è già seguito da quasi 12mila donne. “Uno dei pochi protocolli, se non l’unico, che permette a chi soffre di lipedema e linfedema di vedere risultati tangibili dell’allenamento sul proprio corpo”, conclude Gagna.

