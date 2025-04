La visione globale di Oliverio & Partners: nuovo hub anche negli Stati Uniti

INSIGHTS – Paid program

La crescita delle energie rinnovabili non è giunta al termine, anzi il settore sarà tra quelli trainanti e attraenti nell’anno in corso, insieme con data center e intelligenza artificiale nell’ambito della domotica o dei software previsionali. È la convinzione di Vincenzo Oliverio, global head of m&a and capital markets di Oliverio & Partners, tra le boutique europee leader nei settori dell’m&a, del capital markets e della finanza strutturata operante in tutta Europa e, da poco, anche gli Stati Uniti.

“L’idea di aprire un hub negli Usa è nata dalla constatazione che l’Europa ha un sistema finanziario dominato dalle banche rispetto agli investitori istituzionali, come fondi di investimento e family office”, sottolinea Oliverio. “Nel nostro continente c’è una presenza minore di club deal, nei quali più investitori si riuniscono per co-investire tramite apposito veicolo in molteplici business, nonché di raccolta di capitali nell’ambito di deal afferenti al venture capital”.

La boutique di servizi legali si rivolge al mercato delle imprese fino a 500 milioni di fatturato che hanno la necessità, in base al settore in cui operano, di crescere e di avere un network globale tale per cui possano crescere nel medio-lungo periodo, racconta Oliverio. “Ci rivolgiamo anche alle startup interessate ad avviare un percorso di raccolta nel venture capital, in quanto abbiamo tante controparti che operano a livello istituzionale-professionale. Lo sguardo è rivolto anche alle aziende che sviluppano infrastrutture per l’energia e per i data center, interessate a sviluppare progetti in tutta Europa. Ci rivolgiamo poi alle aziende che intendono quotarsi in Borsa, su qualsiasi mercato europeo o statunitense, assistendole su tutto il processo. Ci rivolgiamo infine ai soggetti che vogliono costituire dei club deal per investire in diverse asset class, come il private equity o energy & infrastructure”.

Quanto agli obiettivi di medio-lungo periodo dello studio, l’avvocato spiega: “Il nostro obiettivo principale è fornire un’assistenza tailor made al cliente e cercare di risolvere i problemi che quotidianamente ogni cliente deve affrontare”. Quindi cita Jim Donovan, già vice president di Goldman Sachs, che durante uno speech alla Virginia School of Law, pronunciò la frase “Don’t be Mr. No, be Mr. Yes”. In sostanza, non bisogna essere ostativi senza trovare soluzioni alternative. “Una frase che indica l’importanza di partire dal problema per trovare soluzioni giuridiche idonee a risolvere ogni situazione”.

