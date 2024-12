Revolut diventa una banca italiana: obiettivo 4 milioni di clienti entro il 2025

Revolut, super-app finanziaria globale, ha annunciato il lancio della succursale italiana di Revolut Bank e degli Iban italiani. L’azienda, si legge in una nota, offre ora gli Iban italiani a tutti i nuovi clienti e offrirà ai clienti esistenti la possibilità di migrare a un Iban italiano da gennaio 2025.

Aspetti principali

La succursale italiana di Revolut Bank Uab è operativa dal 18 novembre, con un periodo iniziale di test, ora concluso.

è operativa dal 18 novembre, con un periodo iniziale di test, ora concluso. Da questa settimana, tutti i nuovi clienti Revolut che apriranno un conto corrente in Italia riceveranno un Iban italiano (che inizia con IT) anziché lituano (che inizia con LT).

Tutti i conti saranno gestiti dalla succursale italiana di Revolut Bank UAB e supervisionati dall’autorità di regolamentazione locale (Banca d’Italia) e dalla Banca Centrale Europea.

I depositi dei clienti continueranno a essere coperti fino a 100.000 € dal fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Le altre novità

Come prosegue la nota, il conto con Iban locale non è l’unica novità che Revolut ha annunciato quest’anno. L’azienda ha anche recentemente iniziato a offrire prestiti personali, un prodotto a cui seguiranno altri prodotti di credito nel 2025.

“Questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank UAB in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese”, ha commentato Nicola Vicino, recentemente nominato general manager della succursale italiana. “Offrire un conto corrente con un IBAN italiano faciliterà le transazioni quotidiane e l’utilizzo di Revolut, rendendo molto più semplice per i clienti sceglierci come la loro banca principale. Il nostro conto italiano può ora essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare bollette o addebiti diretti senza alcuna frizione”.

I numeri di Revolut

In Italia, Revolut ha ha annunciato il traguardo di 2 milioni di clienti lo scorso giugno e stima di raggiungere i 3 milioni nei primi mesi del 2025, con 4 milioni come obiettivo di fine anno. “Quest’anno”, conclude il comunicato, “gli italiani hanno effettuato 300 milioni di transazioni utilizzando Revolut, con un aumento dell’86% rispetto al 2023. La quota nazionale di transazioni è di quasi il 70%, a dimostrazione che la stragrande maggioranza degli italiani utilizza Revolut come conto abituale”.

