Trump rinnova l’invito ad annettere la Groenlandia: ecco quando gli Usa hanno acquisito i loro territori e quanto sono costati

Donald Trump Jr. si è recato in Groenlandia martedì. L’occasione è stata il rinnovato appello del presidente eletto Donald Trump affinché gli Stati Uniti acquisiscano il territorio danese. È però improbabile che l’isola diventi il primo territorio statunitense dopo le Isole Marianne Settentrionali 50 anni fa. I leader della Groenlandia e della Danimarca hanno respinto la proposta di Trump.

La linea del tempo

1975

Gli Stati Uniti conquistarono le Isole Marianne Settentrionali vicino a Guam nel 1944. In seguito le amministrarono come parte del Territorio Fiduciario delle Isole Marianne Settentrionali del Pacifico. Le isole divennero un territorio statunitense nel 1975.

Gli Stati Uniti pagarono alla Danimarca 25 milioni di dollari in oro per le Isole Vergini Americane nel 1917. La cittadinanza statunitense fu conferita agli abitanti delle Isole Vergini Americane nel 1927. L’acquisto, che oggi ha un valore di circa 674 milioni di dollari , era considerato strategico per il controllo dei Caraibi, data la vicinanza delle isole al Canale di Panama e alla costa orientale americana.

Il Trattato di Berlino del 1899 divise le Isole Samoa in due entità politiche. Le Samoa Americane , al largo della costa orientale dell’Australia, furono cedute agli Stati Uniti nel corso di 25 anni, a partire dal 1990, quando i capi locali dell’isola più grande della regione, Tutuila, la cedettero agli Stati Uniti. Le isole di Manu’a seguirono nel 1904 e l’isola di Swain si unì al territorio con un atto del Congresso nel 1925.

La Spagna cedette l’isola di Porto Rico agli Stati Uniti in base alle disposizioni del Trattato di Parigi del 1898, che pose fine alla Guerra ispano-americana. Porto Rico divenne un territorio statunitense e i suoi abitanti divennero cittadini americani nel 1917.

Gli Stati Uniti acquisirono Guam dalla Spagna in seguito alla guerra ispano-americana e difesero l’isola dalla conquista giapponese durante la seconda guerra mondiale.

Gli Stati Uniti annettono le Hawaii nel 1898. L’isola divenne un territorio nel 1900 e divenne uno Stato nel 1959. Le Hawaii erano considerate una posizione strategica per una base navale nel Pacifico, una porta d’accesso al commercio asiatico e servivano all’obiettivo del presidente William McKinley di espandere l’influenza americana all’estero.

Gli Stati Uniti pagano alla Russia 7,2 milioni di dollari per il territorio dell’Alaska, all’epoca meno di 2 centesimi per acro. L’accordo, che oggi ha un valore stimato di 120 milioni di dollari, ha reso l’Alaska un territorio, che ha ottenuto lo status di Stato nel 1959.

Il Messico cedette agli Stati Uniti, dopo la guerra messicano-americana, 529mila miglia quadrate di terra, che comprendono le odierne California, Nevada, Utah, Arizona e parti di Colorado, New Mexico e Wyoming. Gli Stati Uniti pagarono 15 milioni di dollari con il Trattato di Guadalupe Hidalgo.

Gli Stati Uniti annettono la Repubblica del Texas, facendone il 28° Stato dell’Unione, un decennio dopo il successo della guerra d’indipendenza del Texas contro il Messico.

Gli Stati Uniti acquisirono la Florida dalla Spagna nel 1819 attraverso il Trattato di Adams-Onís, che non vide gli Stati Uniti pagare direttamente per lo Stato, ma l’America accettò di assumersi la responsabilità per 5 milioni di dollari di danni causati dai cittadini americani che si ribellarono alla Spagna.

La più grande acquisizione di territorio nella storia americana vide gli Stati Uniti comprare 827.000 miglia quadrate di terra dalla Francia nell’Acquisto della Louisiana, che comprendeva parti di più di una dozzina di Stati moderni, tra cui tutti gli Oklahoma, Arkansas, Kansas, Nebraska, Missouri e Iowa. Il prezzo di 15 milioni di dollari costerebbe oggi circa 342 milioni di dollari.

L’ultima notizia

Il figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr, è arrivato in Groenlandia martedì per una visita personale. Non incontrerà funzionari governativi. Lunedì, nel suo podcast, si è descritto come un turista.

In cifre

14. È il numero di territori su cui gli Stati Uniti hanno il controllo, anche se solo cinque sono abitati. Gli altri nove – Isola di Baker, Isola di Howland, Isola di Jarvis, Atollo di Johnston, Kingman Reef, Atollo di Midway, Atollo di Palmyra, Isola di Wake e Isola di Navassa – sono isole periferiche disabitate.

Un fatto sorprendente

Non è la prima volta che gli Stati Uniti prendono in considerazione l’idea di acquisire la Groenlandia. Nel 1868 l’allora segretario di Stato William H. Seward definì l’idea di acquistare sia la Groenlandia che l’Islanda “degna di essere presa in seria considerazione” e commissionò un lungo rapporto su questa possibilità, che però non si concretizzò mai. Altre proposte furono discusse nel corso del 1900, tra cui un’offerta del 1946 per l’acquisto della Groenlandia per 100 milioni di dollari in un accordo che avrebbe incluso lo scambio con la Danimarca di terre ricche di petrolio in Alaska.

