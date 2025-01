Come l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace è diventato un’eccellenza nell’ospitalità

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

In via Veneto, strada del cinema, crocevia di attori, musicisti, artisti di fama internazionale, a cinque minuti a piedi da piazza Barberini, l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace è il punto di partenza ideale per gli amanti del lusso moderno e sobrio che vogliono esplorare la città. Si trova vicino a piazza di Spagna, alla Fontana di Trevi e al Pantheon. È stato costruito nel 1900 dall’architetto italiano Carlo Busiri Vici. È un palazzo neorinascimentale, che prende in prestito dal Rinascimento elementi architettonici tipici, come timpani e colonne. In principio era la residenza per gli ambasciatori americani in visita a Roma. Nel 1946 è diventato la biblioteca dell’ambasciata americana, solo nel 1993 un hotel. Dopo circa tre anni di lavori di ammodernamento, nel maggio 2023 ha riaperto al pubblico sotto il brand InterContinental, segnando il ritorno del gruppo Ihg Hotels & Resorts in Italia, dopo quasi sette anni di assenza.

La struttura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace

La lobby unisce tradizione ed elementi moderni. Le colonne d’ingresso e la balaustra in ferro battuto, che segue le linee della scalinata marmorea centrale, contribuiscono a definire uno spazio che richiama la storia del luogo. Anita Lounge & Bar è il primo spazio che si presenta a chi entra in hotel, rappresentando il cuore dell’esperienza. È un luogo per sfogliare un catalogo d’arte, incontrarsi con amici sorseggiando un drink o riposarsi dopo una giornata in città, in attesa della cena. L’offerta gastronomica è varia. Il ristorante Scarpetta Nyc fonde la tradizione culinaria italiana con l’atmosfera di New York, con una selezione di vini e cocktail italiani e americani. Per un aperitivo, invece, è disponibile il Charlie’s Rooftop, ispirato alla figura del ‘good time Charlie’, che offre un ambiente cosmopolita. Qui la musica dal vivo e i dj set si combinano con una selezione di cocktail creativi e canapè sofisticati.

La fitness room dell’hotel è attrezzata con macchinari all’avanguardia, ideali per ogni tipo di allenamento. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di attrezzature per il cardio e il sollevamento pesi, mentre i massaggi professionali offrono un perfetto recupero dopo l’attività fisica. Un luogo dedicato al benessere e alla salute, dove corpo e mente possono rigenerarsi.

Quest’anno l’hotel ha ricevuto la Green Key, marchio di qualità ecologica internazionale per le strutture di eccellenza. “Questo riconoscimento sottolinea il nostro forte impegno verso la sostenibilità. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare e questa certificazione ci motiva a continuare su questa strada con sempre maggiore determinazione e dedizione”, ha dichiarato Simone Farci, general manager dell’hotel. “La Green Key rappresenta non solo un traguardo, ma anche un invito a migliorare continuamente le nostre pratiche eco-sostenibili”.

