Prada starebbe valutando l’acquisto di Versace

Per ora si tratta solo di rumors di corridoio ma, secondo ultime indiscrezioni, Versace sarebbe nel mirino del gruppo Prada.

Cosa sappiamo del possibile deal

In base a quanto riportato dal Sole 24 Ore, a seguire come advisor il gruppo che fa capo a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli sarebbe la banca d’affari statunitense Citi.

Prada non è però l’unico cavaliere bianco: da un anno, sempre voci di corridoio vorrebbero interessati al deal anche Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, e il colosso francese Kering, che in portafoglio controlla già marchi come Gucci e Saint Laurent. Un punto ancora del tutto oscuro resta invece la valutazione di Versace.

I fatti antecedenti

Nel 2018 il marchio della medusa è passato nelle mani di Capri Holdings, gruppo newyorkese che opera nella moda guidato da John D. Idol, con un accordo da circa 1,83 miliardi di euro. Negli anni successivi Versace ha rafforzato la sua presenza sul mercato e nel 2023 il fatturato ha raggiunto la cifra di 1,1 miliardi di dollari.

La difficile situazione che coinvolge il panorama del lusso, complice un calo della domanda globale, hanno però fatto registrare alla maison fondata da Gianni Versace un evidente rallentamento con un fatturato di 1,03 miliardi di dollari nell’esercizio concluso a marzo 2024. Nel secondo trimestre 2025, terminato a fine settembre, Versace ha riportato un calo del fatturato del 28% e una perdita operativa per 3 milioni.

Da qui la decisione di Capri Holdings, che starebbe valutando la cessione dopo che, nel 2024, è saltata anche la fusione tra la stessa holding e il gruppo Tapestry per via dello stop da parte di un giudice del Tribunale Federale di New York. Il motivo? Evitare il rischio di monopolio. L’operazione, che era stata già approvata in Europa, se fosse andata a buon fine avrebbe infatti permesso ai due gruppi di controllare il 59% della propria fascia di mercato.

L’impero di Miuccia Prada in cifre

Il gruppo guidato dal 2023 da Andrea Guerra controlla i marchi Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa.

Per Forbes, il patrimonio di Miuccia Prada è pari a 6,1 miliardi di dollari permettendo alla manager di posizionarsi alla 432esima posizione della classifica dei miliardari nel 2024. Stesso patrimonio per Patrizio Bertelli, presidente ed ex co-ceo del gruppo milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .