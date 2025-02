Prada stringe su Versace: esclusiva di quattro settimane per chiudere la trattativa

Prada starebbe lavorando con gli advisor per valutare se fare un’offerta per acquisire Versace, storico marchio attualmente di proprietà del gruppo globale del lusso Capri Holdings. A dirlo è un’indiscrezione pubblicata da Bloomberg, secondo cui Prada avrebbe ottenuto accesso ai dati finanziari più recenti di Versace e starebbe collaborando con consulenti per analizzare i numeri e verificare la fattibilità di un’offerta, con un’esclusiva di quattro settimane. Tuttavia, non vi è certezza che questa revisione si traduca in una proposta concreta.

La situazione dei brand

Prada è una delle poche aziende della moda di lusso a essere cresciuta in un momento complesso. Le vendite del gruppo sono aumentate del 18% nei primi nove mesi del 2023 rispetto all’anno precedente, grazie principalmente al successo del marchio Miu Miu, che ha registrato un incremento delle vendite del 105% nel terzo trimestre.

“Per quanto riguarda Miu Miu, sono ormai quattro anni decisivi in cui il team ha deciso di intraprendere una certa direzione dal punto di vista dell’immagine, dell’identità e della creatività,” ha dichiarato l’amministratore delegato di Prada, Andrea Guerra, durante una call con gli investitori lo scorso anno, riportata dal New York Post.

Versace, come spiega Bloomberg, negli ultimi anni ha registrato risultati finanziari deludenti. Nel 2018 il marchio della medusa è passato nelle mani di Capri Holdings, gruppo newyorkese che opera nella moda guidato da John D. Idol, con un accordo da circa 1,83 miliardi di euro. Negli anni successivi Versace ha rafforzato la sua presenza sul mercato e nel 2023 il fatturato ha raggiunto la cifra di 1,1 miliardi di dollari. La difficile situazione che coinvolge il panorama del lusso, complice un calo della domanda globale, hanno però fatto registrare alla maison fondata da Gianni Versace un evidente rallentamento con un fatturato di 1,03 miliardi di dollari nell’esercizio concluso a marzo 2024. Nel secondo trimestre 2025, terminato a fine settembre, Versace ha riportato un calo del fatturato del 28% e una perdita operativa per 3 milioni.

Le altre opportunità

Come riporta il New York Post, Capri Holdings, che controlla anche Michael Kors e Jimmy Choo, ha recentemente incaricato Barclays Plc di esplorare opzioni strategiche per alcuni dei suoi marchi. Questa decisione segue il fallimento di una fusione da 8,5 miliardi di dollari con Tapestry. La notizia della possibile revisione da parte di Prada ha avuto un impatto positivo sulle azioni di Capri, che hanno registrato un incremento del 4% nella mattinata di mercoledì.

