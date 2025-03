Prada vicina all’acquisizione di Versace per 1,5 miliardi di euro

Prada sarebbe vicina all’acquisizione di Versace da Capri Holdings per circa 1,5 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari). Secondo fonti vicine alla trattativa riportate da Bloomberg, la firma potrebbe arrivare entro la fine di marzo, anche se le cifre e i tempi dell’accordo potrebbero ancora subire variazioni e “le discussioni potrebbero interrompersi in ogni momento”.

Capri, che aveva acquisito Versace nel 2018 per 1,83 miliardi di euro, e Prada non hanno risposto a richieste di commento di Bloomberg. L’acquisizione del marchio fondato da Gianni Versace nel 1978 segnerebbe un cambio di rotta per il settore del lusso italiano, invertendo il trend degli ultimi decenni che ha visto grandi maison come Gucci e Valentino finire nelle mani di gruppi stranieri.

La situazione dei brand

Come già raccontato, Prada è uno dei pochi brand del lusso in crescita in un contesto globale difficile. Nei primi nove mesi del 2023, il gruppo ha visto un aumento delle vendite del 18% rispetto all’anno precedente, trainato principalmente dal successo del marchio Miu Miu. Quest’ultimo ha registrato un incremento del 105% nel terzo trimestre, confermandosi come un pilastro per il gruppo milanese.

“Per quanto riguarda Miu Miu, sono ormai quattro anni decisivi in cui il team ha deciso di intraprendere una certa direzione dal punto di vista dell’immagine, dell’identità e della creatività,” ha dichiarato Andrea Guerra, amministratore delegato di Prada, durante una call con gli investitori riportata dal New York Post.

Versace, al contrario, negli ultimi anni ha affrontato difficoltà finanziarie. Dopo essere stato acquisito da Capri Holdings, il marchio della Medusa aveva inizialmente rafforzato la sua presenza sul mercato, raggiungendo un fatturato di 1,1 miliardi di dollari nel 2023. Tuttavia, il rallentamento della domanda globale ha colpito duramente la maison: nel bilancio chiuso a marzo 2024, il fatturato è sceso a 1,03 miliardi di dollari. Nel secondo trimestre dell’esercizio 2025, terminato a settembre, il marchio ha registrato un calo del fatturato del 28% e una perdita operativa di 3 milioni di dollari.

Le opportunità e il panorama strategico

Come riportato nelle scorse settimane, Capri Holdings, che possiede anche Michael Kors e Jimmy Choo, sta valutando altre opzioni strategiche per i suoi marchi con l’aiuto di Barclays Plc. Questa mossa arriva dopo il fallimento di una fusione da 8,5 miliardi di dollari con Tapestry.

Se l’acquisizione di Versace andrà a buon fine, Prada potrebbe emergere come un nuovo protagonista di spicco nel panorama del lusso globale, in grado di competere con colossi come LVMH e Kering. Tuttavia, anche con l’aggiunta del marchio Versace, il valore di mercato della maison milanese rimarrebbe una frazione rispetto ai principali concorrenti. Prada ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 21,8 miliardi di dollari, ben lontana dai 347,5 miliardi di euro di LVMH.

