Nvidia critica duramente l’amministrazione Biden e loda Trump

Nvidia ha criticato duramente l’amministrazione Biden e ha esaltato il presidente eletto Donald Trump in un comunicato stampa in risposta alle ulteriori restrizioni all’esportazione che hanno preso di mira i chip di intelligenza artificiale molto ricercati di Nvidia. Una critica che coincide con un raro periodo di ribasso a Wall Street per Nvidia e con il crescente supporto della Silicon Valley per Trump.

Fatti principali

Il presidente Joe Biden ha annunciato un quadro per governare il trasferimento della tecnologia AI, più notoriamente progettato da Nvidia, per limitare le vendite di chip AI all’estero sia a livello nazionale che aziendale. Una mossa che la Casa Bianca ha definito come uno sforzo per tenere i sistemi AI avanzati fuori dalle mani dei “paesi interessati”. Biden ha infatti espresso preoccupazione per l’uso da parte della Cina di AI made in America durante la sua presidenza.

Le esportazioni limitate rappresenta un potenziale grattacapo per Nvidia, poiché Cina, Singapore e Taiwan hanno rappresentato oltre la metà dei 35 miliardi di dollari di fatturato dell’azienda durante il suo ultimo trimestre finanziario. La sola Cina che ha rappresentato 5,4 miliardi di dollari delle vendite trimestrali di Nvidia.

Nvidia si è scagliata contro le regole in una dichiarazione fortemente formulata: "Le nuove regole di Biden indebolirebbero solo la competitività globale dell'America, minando l'innovazione che ha mantenuto gli Stati Uniti in vantaggio", ha risposto Ned Finkle, vicepresidente degli affari governativi di Nvidia, sostenendo che si tratta di un tentativo della Casa Bianca di "truccare i risultati di mercato e soffocare la concorrenza".

La risposta di Nvidia ha anche indicato un atteggiamento caloroso nei confronti di Trump, poiché Finkle ha scritto che "la prima amministrazione Trump ha gettato le basi" per la recente rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

Nvidia non vede l’ora di “tornare a politiche che rafforzino la leadership americana, sostengano la nostra economia e preservino il nostro vantaggio competitivo nell’intelligenza artificiale e oltre”, ha aggiunto Finkle.

Le azioni Nvidia entrano in correzione

Le azioni di Nvidia sono scese fino al 4,7% a $ 129,51 poco dopo l’apertura del mercato, poiché la pressione sulle sue attività all’estero ha accelerato il suo recente crollo del mercato azionario. Il titolo è sceso di oltre il 15% rispetto al prezzo massimo storico delle azioni stabilito la scorsa settimana, cancellando circa 578 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dal picco di valutazione di 3.750 miliardi di dollari. Lunedì altri grandi titoli tech hanno sofferto, con le azioni di Alphabet, Apple e Tesla tutte in calo di almeno l’1% mentre l’indice di riferimento S&P 500 è sceso al livello più basso dall’inizio di novembre.

Contrarian

Gran parte dell’impennata delle azioni di Nvidia si è verificata mentre Biden era in carica. Il prezzo delle azioni della società è aumentato dell’880% dall’insediamento di Biden nel 2021, rispetto a un rally del 414% durante il primo mandato di Trump, secondo i dati di FactSet.

Background

Nvidia non è la prima grande azienda tecnologica a esprimere entusiasmo per le prospettive del secondo mandato di Trump. Aziende come Amazon e Alphabet hanno impegnato 1 milione di dollari nel fondo di insediamento di Trump. E leader del settore come il ceo di Meta Mark Zuckerberg, il ceo di Apple Tim Cook e il presidente di Amazon Jeff Bezos hanno incontrato Trump dopo la sua vittoria elettorale di novembre.

Zuckerberg ha anche annunciato radicali cambiamenti alle politiche di Meta prima dell’insediamento di Trump: la società sta abbandonando i fact-checking in favore di note della comunità in stile X e l’alleato di Trump, Dana White, entrerà a far parte del consiglio. L’amministrazione di Trump include il ruolo di recente creazione di “White House AI & Crypto Czar”, ricoperto dal capitalista di rischio della Silicon Valley David Sacks, nel tentativo di rendere gli Stati Uniti “il chiaro leader globale” nell’intelligenza artificiale e nella criptovaluta, ha affermato Trump a dicembre.

Nvidia è il volto del boom dell’intelligenza artificiale generativa, in quanto progetta la maggior parte dei sistemi hardware e software ad alta intensità di dati utilizzati per addestrare la tecnologia AI come il chatbot ChatGPT di OpenAI e i programmi di guida autonoma di Tesla.

