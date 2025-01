Mark Zuckerberg nomina John Elkann nel consiglio di amministrazione di Meta

Meta ha annunciato che John Elkann, Dana White e Charlie Songhurst sono stati eletti nel consiglio di amministrazione della società. Il ceo miliardario di Exor entra così nel cda del colosso di Mark Zuckerberg. Con questi nuovi ingressi, il consiglio di amministrazione del colosso dei social media arriva a contare 13 membri, incluso Zuckerberg stesso. Tra i nuovi ingressi c’è anche Dana White, presidente dell’Ufc, l’organizzazione di arti marziali miste più importante del mondo che, come spiega Cnn, ha giocato un ruolo chiave nella rielezione di Donald Trump.

“Dana, John e Charlie porteranno una profondità di competenze e prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le immense opportunità future legate all’IA, ai dispositivi indossabili e al futuro delle connessioni umane”, ha sottolineato Zuckerberg.

Le parole di Elkann

John Elkann è ceo di Exor, una delle maggiori società di investimento europee controllata dalla famiglia Agnelli. È anche presidente esecutivo di Ferrari e Stellantis. Dopo aver iniziato la sua carriera in General Electric nel 2001, ha ricoperto ruoli chiave in Fiat, dove nel 2004 ha nominato Sergio Marchionne come ceo, guidando insieme a lui la trasformazione dell’azienda fino alla creazione di Stellantis nel 2021. Elkann ha fondato Exor nel 2009 con l’obiettivo di costruire grandi aziende, detenendo partecipazioni di rilievo in Ferrari, Stellantis, CNH, Philips, Christian Louboutin, Juventus e The Economist Group. Nel 2023 ha lanciato Lingotto, una società di gestione degli investimenti di lungo termine. È anche impegnato in attività filantropiche come presidente della Fondazione Agnelli e membro del consiglio del MoMA di New York.

Il patrimonio di Elkann, secondo Forbes, è di 2,5 miliardi di dollari. “Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, ha sottolineato Elkann. “Mentre Meta continua a plasmare e spingere i confini dell’innovazione e della tecnologia, porterò la mia esperienza globale e una visione a lungo termine al consiglio di amministrazione”.

Gli ingressi di White e Songhurst

Dana White è presidente e ceo di Ufc, la principale organizzazione di arti marziali miste al mondo. Come si legge nella nota di Meta, sotto la leadership, Ufc è diventata una potenza sportiva mondiale, producendo più di 40 eventi dal vivo all’anno nei più prestigiosi palazzetti dello sport e trasmettendo contenuti a oltre 975 milioni di famiglie in più di 170 paesi. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, White è stato recentemente incluso tra le figure più influenti nello sport da Sports Illustrated (2023) e Sports Business Journal (2024), oltre ad essere stato nominato tra i dirigenti più influenti dei media da Variety (2024).

“Non ho mai avuto interesse a far parte di un consiglio di amministrazione fino a quando non mi è stato offerto un posto nel board di Meta”, ha commentato White. “Sono un grande sostenitore del fatto che i social media e l’IA rappresentino il futuro. Sono entusiasta di unirmi a questo team straordinario e di apprendere di più su questo settore dall’interno. Non c’è nulla che ami di più che costruire brand, e sono impaziente di contribuire a portare Meta allo step successivo“.

Charlie Songhurst è un investitore tecnologico che supporta oltre 500 startup a livello globale. In precedenza, è stato direttore generale e responsabile della strategia globale di Microsoft, supervisionando partnership e acquisizioni come quelle di Yahoo e Skype.

“Come membro del gruppo di consulenza di Meta, ho potuto osservare direttamente le opportunità per scalare nuovi prodotti e sviluppare le capacità legate all’IA e al settore enterprise”, ha dichiarato Songhurst. “Sono onorato di essere stato invitato a entrare nel consiglio per continuare questo lavoro”.

