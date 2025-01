Il patrimonio di Trump sale a 7 miliardi di dollari grazie al rally delle azioni della Trump Media

Il patrimonio netto di Donald Trump è aumentato di oltre 865 milioni di dollari, grazie alle azioni della Trump Media & Technology Group che hanno avuto la seduta più forte da oltre due mesi, poco prima dell’insediamento di Trump.

Fatti principali

Il patrimonio netto di Trump è salito di 868 milioni di $ a 7 miliardi di $ , segnando un aumento di 1 miliardo di $ rispetto al 20 dicembre, quando il presidente eletto ha trasferito la sua quota del 57% nella sua società di media al suo trust revocabile.

, segnando un aumento di 1 miliardo di $ rispetto al 20 dicembre, quando il presidente eletto ha trasferito la sua quota del 57% nella sua società di media al suo trust revocabile. L’impennata del patrimonio netto ha coinciso con un balzo di oltre il 20% nel prezzo delle azioni di Trump Media, che ha chiuso a 42,91 $.

nel prezzo delle azioni di Trump Media, che ha chiuso a 42,91 $. Il prezzo di chiusura del titolo è il più alto dal 29 ottobre, quando le azioni hanno raggiunto uno dei loro picchi del 2024 e hanno fatto schizzare alle stelle il patrimonio netto di Trump a 7,7 miliardi di $.

Non sembra esserci un chiaro catalizzatore per l’impennata di Trump Media di lunedì, sebbene avvenga una settimana prima dell’insediamento di Trump (molte delle impennate o delle cadute di Trump Media sono state basate su notizie sul presidente eletto, anziché sugli sviluppi finanziari all’interno dell’azienda).

Background

Il prezzo delle azioni di Trump Media ha vissuto un 2024 volatile dopo essersi quotata lo scorso marzo. Le azioni hanno raggiunto il picco quell’anno a $ 66,22 poco dopo il suo debutto e sono scese fino a $ 12,15 a settembre. Il titolo è uscito dalla sua crisi prima della vittoria elettorale di Trump, raggiungendo $ 51,51 a fine ottobre tra le interruzioni delle negoziazioni per il suo movimento volatile.

Trump ha trasferito circa 114,75 milioni delle sue azioni in Trump Media al Donald J. Trump Revocable Trust a dicembre, il che significa che possiede indirettamente le azioni mentre suo figlio, Donald Trump Jr., funge da unico fiduciario del trust. Il presidente eletto è l’unico beneficiario del trust e ha affermato che non ha intenzione di vendere la sua quota, anche se trasferire la sua quota al trust, ha riportato il New York Times, potrebbe consentire a suo figlio di vendere le azioni.

