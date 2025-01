Dal consulente per la sostenibilità al data specialist: i 15 lavori che crescono di più in Italia secondo LinkedIn

15 carriere in più rapida crescita, ma offre anche uno sguardo sui settori trainanti, come l’intelligenza artificiale, il turismo e l’hospitality. Dal consulente di viaggio, al responsabile acquisti fino al consulente per la sostenibilità. LinkedIn ha stilato la classifica delle professioni in ascesa nel 2025 , sfruttando i suoi dati per evidenziare le 15 professioni che sono cresciute più rapidamente negli ultimi tre anni. Questo elenco non solo identifica le, ma offre anche uno sguardo sui settori trainanti, come l’intelligenza artificiale, il turismo e l’hospitality. “La lista”, si legge nell’articolo di LinkedIn, “è una mappa che può indicarti la giusta direzione in qualsiasi fase della tua carriera. Per ogni qualifica, puoi scoprire le competenze più diffuse, le aree con il maggior numero di assunzioni, la possibilità di lavoro flessibile, e molto altro”.

La top 15

1. Consulente di viaggio

I consulenti di viaggio supportano i clienti nella pianificazione di spostamenti, fornendo consigli su destinazioni, trasporti e alloggi. Professione che sta ritrovando slancio, grazie alla ripresa del turismo. Tra le competenze richieste spiccano il travel management e l’organizzazione di viaggi, con città come Roma, Milano e Torino in prima linea per le assunzioni. Il lavoro flessibile rappresenta il 28,2% delle opportunità totali.

2. Ingegnere dell’intelligenza artificiale

Questo ruolo, cuore della rivoluzione tecnologica, prevede lo sviluppo di soluzioni basate su modelli di apprendimento automatico per migliorare l’efficienza aziendale. Competenze come computer vision e large language models sono fondamentali, con Milano, Roma e Torino come centri di assunzione principali. Più della metà delle posizioni disponibili prevede un modello di lavoro ibrido.

3. Hr Administrator

Chi opera in questo settore gestisce processi chiave come assunzioni, retribuzioni e relazioni con i dipendenti. È una professione centrale per il funzionamento delle aziende, con Milano, Roma e Modena tra le città più attive nel reclutamento. Circa il 12% delle posizioni offre flessibilità lavorativa.

4. Addetto prenotazioni

Negli hotel e nelle strutture ricettive, gli addetti alle prenotazioni sono essenziali per garantire un’esperienza fluida ai clienti. Le principali città che offrono opportunità in questo campo sono Roma, Milano e Firenze, con competenze focalizzate sulle prenotazioni alberghiere e la gestione delle richieste.

5. Liquidatore sinistri

In ambito assicurativo, i liquidatori sinistri verificano e approvano le richieste di risarcimento, garantendo correttezza e completezza delle informazioni. Tra le competenze richieste: gestione reclami e assicurazione. Milano, Roma e Torino guidano il mercato del lavoro in questo settore.

6. Cyber security engineer

Essenziale per proteggere reti e sistemi da attacchi informatici, questo ruolo richiede conoscenze avanzate in sicurezza informatica e vulnerability assessment. Milano, Roma e Napoli sono le città più attive nell’assunzione, con un’offerta significativa di lavoro ibrido.

7. Event specialist

Pianificare e gestire eventi è il cuore di questa professione, che si concentra soprattutto su organizzazione e pubbliche relazioni. Le città di Milano, Roma e Torino offrono numerose opportunità, con il 41,3% delle posizioni caratterizzate da flessibilità lavorativa.

8. Responsabile acquisti

Figura chiave per la gestione degli approvvigionamenti, il responsabile acquisti deve ottimizzare risorse e strategie aziendali. Le principali opportunità si trovano a Milano, Roma e Firenze, con competenze legate alla gestione dei fornitori.

9. Technical sales specialist

Specialisti nella vendita di prodotti tecnologici, questi professionisti uniscono competenze tecniche a capacità commerciali. Le città con più offerte di lavoro sono Milano, Torino e Udine, con quasi il 40% delle posizioni disponibili in modalità ibrida.

10. Specialista marketing e comunicazione

Figura fondamentale per promuovere l’immagine aziendale, richiede competenze avanzate in strategie di marketing e social media. Milano, Roma e Verona sono le città con il maggior numero di opportunità.

11. Risk management specialist

Questi professionisti hanno il compito di individuare, valutare e mitigare i rischi aziendali per garantire la continuità delle operazioni. Si tratta di un ruolo sempre più strategico, soprattutto in settori come l’intermediazione creditizia, le assicurazioni e i servizi IT.

12. Material planner

Il material planner si occupa di gestire l’approvvigionamento dei materiali necessari per garantire un flusso costante nella produzione. Le competenze più richieste includono la pianificazione dei materiali (MRP) e la conoscenza di strumenti come SAP. Questo ruolo è particolarmente rilevante nell’industria dei trasporti, nella produzione di macchinari e nel settore chimico.

13. Consulente per la sostenibilità

Con il crescente interesse verso pratiche aziendali sostenibili, i consulenti per la sostenibilità aiutano le imprese a ridurre il loro impatto ambientale e a migliorare la responsabilità sociale. Questa figura è particolarmente ricercata nei settori della consulenza, dei servizi IT e della contabilità.

14. Data specialist

Il data specialist analizza e interpreta grandi volumi di informazioni per supportare le decisioni strategiche delle aziende. Competenze come la governance dei dati e la conoscenza di strumenti come SQL e Power BI sono essenziali per questa professione. I settori IT, finanziari e consulenziali sono quelli che offrono più opportunità.

15. Project planner

Il project planner ha il compito di pianificare e coordinare le risorse necessarie per portare a termine progetti complessi, rispettando tempi e budget. Tra le competenze più richieste ci sono l’uso di software come Primavera P6 e Microsoft Project. Questo ruolo è particolarmente richiesto nei settori dell’industria dei trasporti, delle infrastrutture e dell’energia.

La metodologia

Come si legge nell’articolo, “Il team di ricerca del LinkedIn Economic Graph ha esaminato milioni di posizioni lavorative che gli utenti LinkedIn hanno iniziato a ricoprire dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2024 per calcolare il tasso di crescita di ogni ruolo. Per rientrare nella classifica, i titoli professionali dovevano mostrare una crescita positiva tra i nostri utenti, avere un numero sufficiente di offerte di lavoro nell’ultimo anno e registrare un aumento significativo entro il 2024. Le qualifiche che risultavano identiche tra diversi livelli di anzianità sono state raggruppate e classificate insieme. Sono stati esclusi gli stage, le esperienze di volontariato, i ruoli temporanei e quelli per studenti, nonché le posizioni in cui le assunzioni erano controllate solo da un numero esiguo di aziende in ogni Paese”.

