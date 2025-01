iGenius lancia Colosseum 355B, il nuovo modello di linguaggio basato sulle tecnologie Nvidia

iGenius ha annunciato il lancio di Colosseum 355B, un nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni progettato per supportare l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle aziende regolamentate. Questo modello, basato su tecnologie di Nvidia, conta 355 miliardi di parametri e punta a rendere più sicura e accessibile la creazione di large language model (llm) personalizzati. Realizzato con il supporto della piattaforma Nvidia AI Enterprise e sviluppato su un cluster con oltre tremila gpu Nvidia H100, Colosseum 355B utilizza tecniche come il continual-pre-training. Questo approccio consente alle aziende di settori regolamentati, come i servizi finanziari e la pubblica amministrazione, di sviluppare modelli proprietari senza dover condividere dati sensibili con piattaforme centralizzate o open-source.

“Siamo convinti che l’IA debba essere decentralizzata e messa davvero al servizio delle persone e delle imprese. La nostra visione include un’IA che sia accessibile e democratica. La nostra collaborazione con Nvidia ci permette di superare ulteriormente i limiti di questa tecnologia grazie anche alla creazione di Colosseum 355B”, ha dichiarato Uljan Sharka, ceo e founder di iGenius.

Le sfide per le aziende regolamentate

Come si legge nella nota di iGenius, le aziende che operano in settori regolamentati devono affrontare sfide significative nell’adozione dell’IA a causa delle stringenti normative e dei requisiti di conformità. Circa l’80% dei dati critici, come informazioni personali, proprietà intellettuali e dati finanziari sensibili, non può essere condiviso con modelli centralizzati o open source per evitare rischi di sicurezza e fusioni irreversibili dei dati. Questo rende essenziale per le organizzazioni mantenere il pieno controllo sui modelli di IA utilizzati.

I modelli centralizzati, pur essendo utili in contesti generali, risultano poco adatti alle attività mission-critical in settori regolamentati, poiché potrebbero esporre le aziende a violazioni di dati sensibili o a utilizzi impropri. Ad esempio, l’uso di modelli di linguaggio per finalità come la generazione di contenuti potrebbe compromettere la riservatezza di strategie aziendali o informazioni protette, aumentando il rischio di diffusione o sfruttamento non autorizzato. Di fronte a tali sfide, emerge la necessità di soluzioni IA più sicure e specificamente pensate per questi contesti

“Colosseum 355B è un potente modello di intelligenza artificiale destinato ad aprire nuove opportunità per i settori altamente regolamentati” ha dichiarato Alexis Bjorlin, vice president of Dgx Cloud di Nvidia. “Grazie alla collaborazione con iGenius, gli esperti di IA di Nvidia hanno contribuito a ottimizzare l’addestramento del modello e hanno fornito accesso ai cluster di calcolo Nvidia AI and Dgx Cloud, garantendo la produttività sin dall’inizio”.

