Con la sua collezione per l’autunno-inverno Paul & Shark ci porta in una piccola cittadina normanna

Nuovo capitolo del racconto Riviera per Paul & Shark, che per l’autunno-inverno 2025 ha presentato la nuova capsule collection Deauville in occasione della settimana della moda milanese. La collezione raccoglie le emozioni della piccola cittadina normanna e del suo mare, dove il tempo sembra essersi fermato alla Belle Époque.

L’anima di Deauville sbarca a Milano

Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark Paul & Shark

All’evento di lancio in Piazza San Simpliciano 7, il brand ha inaugurato la “Boulangerie Paul & Shark” nel cuore del quartiere Brera, a Milano. Una panetteria in raffinato stile francese dove il profumo di baguette, pain au chocolat e pane si mescola al gusto minimal del luogo. La location riproduce infatti un angolo di Deauville, quasi fossimo in una cartolina.

Arte, storia e cultura si intrecciano nella riproduzione di un piccolo borgo portuale dove, tra costruzioni coloratissime, café con tavolini all’aperto fanno da cornice. Sullo sfondo, l’aroma inconfondibile di prodotti da forno, tipici di una boulangerie del centro, con le sue vetrine ricche di prodotti tipici.

“Boulangerie Paul & Shark Deauville”

Un’insegna azzurra e bianca attira l’attenzione: “Boulangerie Paul & Shark Deauville”, all’entrata le biciclette con basket in vimini sono pronte per le consegne, l’ingresso è libero e, all’interno, si scorge un ritratto della cittadina di Deauville. L’atmosfera è accogliente ed elegante, curata in ogni dettaglio, in equilibrio tra tradizione e gusto contemporaneo.

All’interno, l’arredo abbraccia le tonalità chiare del mare, affiancate a quelle del legno, la mise en place e i menù sono bianchi e azzurri, firmati Paul & Shark. La boulangerie offre anche breakfast, snack e light lunch on the go, sempre firmati dal brand. Ce n’è per tutti i gusti. Il design è rilassato e marcatamente ispirato al mare nel rispetto del Dna del marchio fondato a Varese nel 1976.

La Boulangerie Paul & Shark resterà aperta al pubblico per tutta la durata della Milano Fashion Week Uomo.

I capi protagonisti della capsule

Tessuti raffinati come cashmere, lana e cotone soft sono protagonisti, mentre pull a trecce e polo in maglia compongono look senza tempo. Non mancano le iconiche righe e il blu Paul & Shark, insieme a nuance tenui. La capsule Deauville è minimal-chic, adatta per il tempo libero e pensata per essere indossata al mare d’inverno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .