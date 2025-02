Paul & Shark: la nuova campagna scattata a Miami da Giampaolo Sgura 

Paul & Shark – Brandvoice | PAID PROGRAM

Una storia che narra di un’amicizia unica e di un crescere insieme, una campagna che fotografa legami indissolubili e condivisione. Questo è il racconto della campagna pubblicitaria primavera/estate 2025 di Paul & Shark, scattata a Miami da Giampaolo Sgura con styling di Anna Dello Russo.

Il mare è ancora una volta contemporaneamente teatro e attivo protagonista della narrazione. Una narrazione elegante e ricercata, così come lo stile dei capi indossati dai protagonisti: tessuti di elevata qualità caratterizzano la proposta, dal lino al cotone Supima, senza togliere spazio alle giacche tecniche, antivento e antipioggia che, come di consueto, si contraddistinguono per la loro funzionalità. Il design è immancabilmente ispirato al mare, con righe e polo in maglia, allo stesso modo la palette colori, che spazia dalle iconiche tonalità di blu, fino ad abbracciare nuance più chiare come il beige.

Nella collezione PE25 di Paul & Shark, la performance incontra l’eleganza e dà vita a una serie di capi dagli elevati livelli di qualità e ricercatezza, senza mai compromettere la funzionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .