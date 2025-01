Donald Trump lancia la sua meme coin $TRUMP: il valore schizza a 9 miliardi di dollari

La nuova meme coin lanciata da Donald Trump ha ora una capitalizzazione di mercato di circa 9 miliardi di dollari, dopo aver raggiunto un picco di oltre 15 miliardi di $ domenica mattina, segnando l’ultima avventura di Trump nella vendita di criptovalute in vista della sua inaugurazione.

Fatti principali

Trump ha annunciato il lancio del suo meme coin, $TRUMP , in un post su Truth Social venerdì sera, affermando che la criptovaluta sta celebrando la “VITTORIA” delle elezioni presidenziali e la sua imminente inaugurazione.

, in un post su venerdì sera, affermando che la criptovaluta sta celebrando la “VITTORIA” delle elezioni presidenziali e la sua imminente inaugurazione. Poco dopo il lancio, il prezzo di $TRUMP è rapidamente aumentato di oltre il 300% sabato mattina , e ha continuato a salire sabato sera e domenica mattina presto, prima di ridurre alcuni dei suoi guadagni più tardi domenica.

, e ha continuato a salire sabato sera e domenica mattina presto, prima di ridurre alcuni dei suoi guadagni più tardi domenica. L’asset digitale, secondo CoinMarketCap, si aggirava a poco più di 46 $ alle 17:25. EST domenica, con una capitalizzazione di mercato di $ 9,36 miliardi.

L’asset, ospitato sulla blockchain Solana , ha brevemente superato i $ 75 domenica mattina presto, portando la capitalizzazione di mercato totale di tutti i token in circolazione a un picco di $ 15 miliardi.

, ha brevemente superato i $ 75 domenica mattina presto, portando la capitalizzazione di mercato totale di tutti i token in circolazione a un picco di $ 15 miliardi. Gli sviluppatori del meme coin, secondo il sito web, hanno limitato la fornitura del $ TRUMP a 200 milioni di monete al lancio con l’intento di espandere la fornitura complessiva a 1 miliardo nei prossimi tre anni.

Il restante 80% dei token che devono ancora essere rilasciati pubblicamente sono di proprietà dell’affiliata della Trump Organization CIC Digital LLC e Fight Fight Fight LLC, una società costituita nel Delaware il 7 gennaio, secondo i documenti statali, ed entrambe le società riceveranno una quantità non divulgata di entrate derivanti dall’attività di trading.

Il sito web del token include un disclaimer che indica che $TRUMP “non intende essere, o essere oggetto di” un’opportunità di investimento né un titolo di alcun tipo, e “non è politico e non ha nulla a che fare con” alcuna campagna politica, carica politica o agenzia governativa.

In cifre

$36,15 miliardi. Questo è il volume di scambi di $TRUMP nelle 24 ore che si sono concluse domenica alle 17:25.

È correlata alla Melania Coin?

Anche la First Lady in arrivo Melania Trump ha lanciato una criptovaluta chiamata $MELANIA domenica, e il presidente eletto ha ritwittato il suo annuncio. La meme coin è basata anche sulla blockchain di Solana.

Background

Trump, la cui campagna è stata sostenuta da diversi miliardari con legami con l’industria delle criptovalute, ha detto di volere che gli Stati Uniti diventassero la “capitale delle criptovalute del pianeta”. La sua vittoria elettorale ha portato il bitcoin a diversi nuovi massimi storici, superando i 100.000 $ in un mese dal giorno delle elezioni. Nel 2024, secondo CoinGecko, il valore di mercato aggregato delle cripto a livello mondiale ha raggiunto circa 1.800 miliardi di $, circa mille miliardi di dollari dal giorno delle elezioni.

Quali politiche sulle criptovalute ha proposto Trump?

Trump ha affermato che avrebbe utilizzato i suoi poteri esecutivi per ridurre gli oneri normativi che le aziende di criptovalute devono affrontare, inclusa la formazione di un nuovo consiglio consultivo sulle criptovalute. Secondo quanto riferito, il presidente eletto ha pianificato di svelare un ordine esecutivo che dichiara la criptovaluta una priorità politica, consigliando al contempo alle agenzie governative di collaborare con il settore. Tale ordine stabilirebbe anche una riserva di bitcoin, consentendo al governo federale di acquistare e vendere la criptovaluta. La notizia dei piani di Trump per il settore delle criptovalute ha fatto salire il prezzo del bitcoin a oltre 105.000 $ venerdì, il prezzo più alto in quasi un mese.

A margine

Il meme coin di Trump è la sua ultima idea di merchandising degli ultimi anni, che si aggiunge a una linea di profumi e colonie e “Trump Watches” che celebrano la sua vittoria elettorale. A settembre ha lanciato una serie di “Trump Watches” del valore fino a $ 100.000, dopo le 1.000 paia di sneaker in edizione limitata, bibbie a marchio Trump da $ 60 e carte NFT. La maggior parte delle entrate che Trump ha ricevuto dalla sua merce proveniva dai suoi NFT, che, a quanto si dice, gli hanno fatto guadagnare circa $ 7,2 milioni in diritti di licenza. L’ultima linea di chitarre firmate e non firmate di Trump è stata venduta rispettivamente a $ 11.500 e $ 1.500 ciascuna, generando un totale di $ 4,6 milioni di vendite.

