Tutto quello che Trump vuole fare nel suo primo giorno da presidente

Donald Trump sta per tornare Casa Bianca e, per il primo giorno del suo secondo mandato, ha già promesso di emettere una serie di ordini esecutivi su temi che riguarderanno immigrazione, economia, cambiamento climatico e non solo.

Aspetti principali

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, Trump, una volta in carica, vorrebbe approvare più di 100 ordini esecutivi, così come annunciato durante la campagna elettorale. Secondo Reuters, 25 di questi arriverebbero già nel suo primo giorno da presidente degli Stati Uniti.

TikTok: Trump ha dichiarato che il giorno dell’insediamento firmerà un ordine esecutivo per posticipare il divieto della piattaforma, entrato in vigore domenica, affermando di voler “concludere un accordo per proteggere la sicurezza nazionale.” L’accordo potrebbe prevedere il trasferimento di TikTok a una joint venture tra l’attuale proprietario cinese, ByteDance, e nuovi investitori statunitensi.

Immigrazione: Trump ha promesso di avviare “deportazioni di massa di immigrati irregolari” e di lanciare il programma di espulsione “più grande della storia americana.” Tra le misure annunciate ci sono la chiusura del confine agli immigrati senza documenti, l’annullamento delle politiche migratorie dell’era Biden e il ripristino del divieto di ingresso per cittadini provenienti da alcuni Paesi a maggioranza musulmana.

Cittadinanza: L’ex presidente vuole eliminare la cittadinanza per nascita (Ius soli), che garantisce la cittadinanza a chiunque nasca negli Stati Uniti. Sebbene abbia riconosciuto, in un’intervista alla NBC News, che questa misura potrebbe essere incostituzionale, ha comunque dichiarato di voler procedere tramite ordine esecutivo.

Dazi: Trump ha promesso di imporre alti dazi su beni importati, ignorando le preoccupazioni degli economisti sugli effetti per i consumatori. Ha annunciato che, come primo atto da presidente, imporrà tariffe del 25% su tutte le importazioni da Canada e Messico e un ulteriore 10% su quelle dalla Cina.

Cambiamento climatico: Trump intende ritirare nuovamente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e abrogare l’Inflation Reduction Act, una legge del 2022 che include misure contro il cambiamento climatico. Tuttavia, ha ammesso che non può abrogare unilateralmente la legislazione federale.

Veicoli elettrici: L’ex presidente ha criticato gli standard di emissione dell’amministrazione Biden e vuole annullarli, sebbene abbia riconosciuto che l’operazione potrebbe richiedere più di un giorno.

Energia: Trump ha dichiarato di voler aumentare la produzione di petrolio e di voler revocare le norme di Biden sulle trivellazioni. Ha anche espresso l’intenzione di ridurre gli investimenti nelle energie rinnovabili e fermare i progetti di energia eolica offshore.

Istruzione: Ha promesso di tagliare i fondi federali alle scuole che insegnano “teoria critica della razza, contenuti transgender o altri argomenti inappropriati.” Tuttavia, simili decisioni richiederebbero l’approvazione del Congresso.

Grazia per il 6 gennaio: Trump ha annunciato che nei primi minuti del suo mandato esaminerà i casi dei manifestanti condannati per l’assalto al Campidoglio, promettendo di perdonare la maggior parte di loro, definiti “trasgressori non violenti.”

Tasse sulle mance: L’ex presidente vuole abolire le imposte sul reddito derivante dalle mance, un cambiamento che però richiederebbe l’approvazione del Congresso.

Forze di lavoro federali: Intende reintrodurre l’ordine esecutivo “Schedule F,” che facilita il licenziamento di funzionari pubblici, sostenendo di voler rimuovere coloro che non condividono la sua agenda politica.

Tecnologia: Trump vuole annullare l’ordine esecutivo di Biden sull’intelligenza artificiale e proibire la collaborazione tra agenzie federali e aziende che limitano la libertà di parola e vorrebbe vietare il finanziamento federale per gli sforzi contro la disinformazione.

Diritti di pesca: Ha promesso di allentare le normative sulla pesca commerciale per rispondere alle preoccupazioni dei pescatori riguardo alle restrizioni ambientali.

Ordini esecutivi di Biden: Trump ha dichiarato che intende annullare gran parte delle misure prese da Biden tramite ordini esecutivi già nel primo giorno del mandato.

Dichiarazioni e promesse

“Ti girerà la testa quando vedrai cosa succederà il primo giorno,” ha detto Trump all’Associated Press, anticipando un’azione rapida e drastica. In un’intervista con Sean Hannity di Fox News, ha aggiunto: “Non voglio essere un dittatore… eccetto per il primo giorno. Chiudiamo il confine e trivelliamo, trivelliamo, trivelliamo. Dopo, non sarò un dittatore.”

Cosa altro potrebbe fare Trump il primo giorno?

Diversi rapporti suggeriscono altre azioni che Trump potrebbe intraprendere nei suoi primi giorni in carica. I vertici del mondo delle criptovalute stanno spingendo Trump ad annunciare una riserva federale di Bitcoin subito dopo aver preso il potere. Fonti anonime citate da NBC News hanno detto che Trump sta preparando ordini per il primo giorno che limiteranno l’accesso delle persone transgender alle cure di affermazione del genere e annulleranno le linee guida dell’era Biden che permettono al personale militare di ottenere rimborsi se devono viaggiare per cure abortive.

Punti critici

Trump ha suggerito durante la sua intervista con Rogan che non tutte le sue promesse per il primo giorno devono essere prese sul serio, criticando la vice presidente Kamala Harris per non aver risposto a domande su cosa avrebbe fatto il primo giorno in carica. “Ci sono cento cose che puoi dire” in risposta a quella domanda, ha detto Trump a Rogan. “Basta dire qualsiasi cosa.”

Il ruolo dei tribunali

Gli ordini più controversi di Trump potrebbero essere rapidamente impugnati in tribunale. Di conseguenza, anche se le sue iniziative principali fossero attuate già dal primo giorno o poco dopo, resta da vedere quante di esse resteranno effettivamente in vigore. Tuttavia, anche ordini apparentemente illegali potrebbero comunque acquisire efficacia, almeno temporaneamente. “Molto di ciò che Trump afferma di voler realizzare il primo giorno sarà illegale o impraticabile,” ha dichiarato Steve Vladeck, esperto di diritto costituzionale presso il Georgetown University Law Center, al Washington Post. “Ma anche provvedimenti illegali potrebbero entrare in vigore per un certo periodo, e Trump potrebbe riuscire a spingere la legislazione nella direzione che desidera.”

