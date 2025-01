Fly Free Airways chiude il 2024 in crescita e guarda al futuro dell’aviazione privata

Fly Free Airways – Brandvoice | Paid program

Fly Free Airways, azienda attiva nell’aviazione privata, ha concluso in crescita il 2024, registrando un incremento del fatturato del 129%, superando il milione di euro, con un roe del 20% e un roi a doppia cifra. Risultati che consolidano la posizione dell’azienda nel settore dell’aviazione privata e dei servizi esclusivi per il turismo di lusso.

Nel corso dell’anno, Fly Free Airways ha implementato diverse iniziative strategiche, con un forte focus sull’innovazione tecnologica: dalla trasformazione in pmi innovativa, ottenendo diversi riconoscimenti per l’adozione di soluzioni digitali all’avanguardia, al rinnovo di quattro standard ISO di qualità, garantendo elevati standard operativi. Inoltre, ha dato il benvenuto Alice Mascherpa, esperta in scienze aeronautiche, ha potenziato la gestione operativa, orientandola verso l’eccellenza.

Fly Free Airways: tra innovazione digitale e intelligenza artificiale

Fly Free Airways ha investito anche nel digitale, integrando tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei clienti. Tra queste, troviamo:

l’ottimizzazione delle rotte di volo: grazie all’IA, l’azienda analizza in tempo reale condizioni meteorologiche e traffico aereo, determinando le rotte più efficienti, riducendo tempi di volo e consumo di carburante.

la manutenzione predittiva: l’analisi dei dati dei motori e dei sistemi dell’aereo tramite IA consente una manutenzione predittiva, identificando potenziali problemi prima che si verifichino guasti, migliorando affidabilità e sicurezza.

la personalizzazione dell’esperienza dei passeggeri: L’IA offre servizi altamente personalizzati, suggerendo itinerari turistici, raccomandazioni culinarie e regolando l’ambiente della cabina in base alle preferenze dei passeggeri, rendendo il viaggio un’esperienza unica.

la sicurezza avanzata a bordo: Sistemi di IA monitorano costantemente il comportamento del velivolo, rilevando anomalie e assistendo i piloti con avvisi tempestivi, migliorando la reattività in situazioni di emergenza.

L’azienda ha ampliato il proprio ecosistema di collaborazioni, includendo Leonardo Travel Service, per una gestione operativa all’avanguardia, gruppo IN-LIRE, per soluzioni avanzate di business management, Mutue Assicurazioni, per garantire copertura totale dei voli sanitari in Europa e nel Mediterraneo. E infine diversi accordi con il Gruppo Dolciario GERLA e A.P.A.R.F. (Coordinamento Aeroporto di Roma Frosinone) per sviluppare sinergie innovative nel settore del lusso. Senza dimenticare Ferrari Trento come fornitore partner strategico per la fornitura degli spumanti a bordo degli aerei.

“Con un network di oltre 18.000 operatori certificati a livello mondiale, tutti con le stesse best practice e regole di CRM, Fly Free Airways garantisce l’organizzazione di voli privati, charter, cargo e sanitari entro tre ore dalla richiesta int tutto il mondo, assicurando una risposta tempestiva e di alta qualità”, dichiara Francesco D’Alessandro, fondatore e ceo della azienda. “Con oltre 110.000 follower attivi su Instagram e oltre 30.000 utenti sugli altri canali social, l’azienda oggi rafforza la presenza digitale e la relazione diretta con il pubblico target. Abbiamo superato ogni aspettativa grazie a un approccio metodico e alla fiducia dei nostri soci e partner. Il nostro prossimo obiettivo è ambizioso: diventare il più grande tour operator del lusso e la prima compagnia aerea privata in Europa”, aggiunge D’Alessandro.

