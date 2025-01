Tutti i progetti di Magni Telescopic Handlers, l’azienda emiliana dei sollevatori telescopici

Articolo tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Un’affermazione che non potrebbe essere più attuale e che Magni Telescopic Handlers ha fatto propria, ponendosi come partner per aziende di ogni settore che hanno bisogno, per la propria attività, di sollevatori di ultima generazione.

Fondata da Riccardo Magni nel 2013 con i suoi quattro figli – Carlo, Eugenio, Carlotta e Chiara -, Magni Telescopic Handlers è un punto di riferimento nel panorama internazionale dei sollevatori telescopici. Incontra il favore di molte aziende grazie allo slancio innovativo e al know-how tecnologico alla base dei suoi prodotti, che uniscono performance al vertice ad alti livelli di sicurezza.

Importanti anche gli investimenti fatti in house, che hanno portato all’ampliamento del quartier generale di Castelfranco Emilia, che è stato inaugurato nel 2021 e accoglie più di 500 dipendenti, con uno stabilimento dotato di un sistema ecologico di riscaldamento e raffreddamento a pavimento e un impianto fotovoltaico in grado di produrre oltre 1.000 MWh di energia elettrica l’anno. A ciò si aggiungono otto filiali tra Europa, Stati Uniti e Sudafrica, una rete distributiva che annovera 195 concessionari e un fatturato consolidato che è cresciuto nel 2023 fino a 500 milioni di euro. L’azienda detiene anche alcuni record mondiali grazie ai suoi sollevatori.

“Abbiamo la più ampia offerta di sollevatori telescopici rotativi, con 17 modelli, i primati per la maggiore capacità di carico, con le 13 tonnellate del Rth 13.26, e per l’altezza di sollevamento più elevata, con i 51 metri del Rth 6.51”, spiega Riccardo Magni, amministratore delegato e presidente della Magni Th.

I vostri sollevatori trovano vasto impiego in un settore fondamentale come l’edilizia.

Un risultato dovuto alle prestazioni sempre più elevate. La nostra azienda ha iniziato il proprio percorso nel 2013 con il lancio dei telescopici rotativi, entrando in un mercato di nicchia. Nel 2015 abbiamo introdotto i modelli fissi per ampliare la gamma e penetrare in un settore caratterizzato da maggiori volumi di vendita. Poi sono arrivati i sollevatori ad alta capacità. Tutta la gamma di sollevatori telescopici è dotata della tecnologia del load moment indicator, che permette di monitorare costantemente i movimenti per prevenirne il sovraccarico, mentre il software di bordo brevettato Magni Combi Touch System garantisce una gestione intuitiva della macchina. Inoltre, grazie al live load diagram, disponibile nei modelli Th e Rth, l’operatore può visualizzare i diagrammi di carico su schermi touch in tre modalità: standard, che mostra tutte le fasce di carico; dinamica, che visualizza l’area di lavoro disponibile in base al carico sollevato; dinamica a 360 gradi, riservata ai modelli rotativi, che offre la visione dall’alto dell’area di lavoro, assicurando maggior precisione in condizioni di stabilità variabile. Il sistema Rfid consente poi il riconoscimento automatico dell’accessorio, aggiornando in tempo reale il display con il diagramma di carico corrispondente e prevenendo potenziali sovraccarichi. Al di là dell’edilizia, le nostre macchine sono progettate per offrire prestazioni eccellenti anche per logistica, settore forestale, miniere, settore petrolifero e agricoltura. Una versatilità che garantisce soluzioni ottimali per diverse esigenze operative.

Proprio per l’agricoltura avete di recente prodotto nuovi modelli.

La nuova gamma Tha rappresenta il massimo delle prestazioni e della semplicità d’uso, offrendo soluzioni innovative per chi cerca l’equilibrio tra efficienza, comfort e sicurezza. I modelli sono dotati di sospensioni per la cabina, luci led ad alta visibilità, che insieme al Mcts garantiscono un’operatività fluida e adattabile alle esigenze quotidiane. I modelli da cinque tonnellate introducono tecnologie che massimizzano la trazione grazie alla trasmissione a variazione continua, assicurando un controllo ottimale su ogni superficie e una velocità massima di 50 km/h. La sospensione idropneumatica dell’assale offre maggiore rigidità e adattabilità su terreni irregolari, per un comfort di guida superiore con oscillazioni ridotte. Ulteriori funzionalità, come la traslazione laterale del braccio e il livellamento orizzontale della macchina, aumentano precisione e stabilità nelle operazioni di sollevamento e posizionamento dei carichi. La gamma agricola è dotata anche di alcune funzioni specifiche del sofware Mcts come l’up-down, per mantenere la verticalità costante, la memory position che rende più rapide le operazioni ripetitive e lo shake per la pala, che consente di svuotare agilmente l’accessorio.

Quanto investe Magni in innovazione per restare al vertice?

C’è un investimento costante in innovazione per restare all’avanguardia e continuare a superare i propri limiti, sempre ispirandosi al nostro motto: ‘Se lo sogni, puoi farlo’. Questo impegno si riflette negli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, con 20 milioni di euro allocati nel 2023 per creare soluzioni che combinano sicurezza, tecnologia e performance. Nel 2024 abbiamo introdotto 13 nuove macchine, arrivando ad avere una gamma complessiva di telescopici composta da 45 modelli, perché il nostro obiettivo non è solo migliorare l’efficienza e il comfort, ma garantire un’esperienza operativa ai massimi livelli di sicurezza per ogni esigenza.

