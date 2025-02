Strategia e credibilità: i progetti di Futura Management per la crescita

Articolo tratto dal numero di febbraio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Futura Management è nata come una realtà specializzata nella gestione della commercializzazione e del posizionamento editoriale di diversi talent e della consulenza aziendale. Oggi è diventata un punto di riferimento per la gestione strategica e operativa di progetti complessi. Il management rappresenta ancora oggi il suo principale asset, grazie a un approccio orientato alla personalizzazione e alla cura di ogni dettaglio per rispondere alle esigenze dei clienti. Questa solidità ha permesso a Futura Management di crescere e diversificarsi, espandendosi in ambiti come consulenza e produzione di contenuti. A raccontare i nuovi progetti è la founder e ceo, Valentina Cammarata.

Quali sono stati i principali fattori che hanno guidato l’evoluzione di Futura Management verso la creazione di divisioni specializzate, come Futura Consulting e WeMake Format?

È stata un’evoluzione naturale, che ci consente di lavorare a 360 gradi su tutti gli asset, comprendendo le esigenze dei clienti e offrendo pacchetti chiavi in mano. La pianificazione editoriale oggi richiede trasversalità, combinando attività online e offline, come eventi ed experience supportate da una produzione puntuale. Vogliamo offrire un servizio completo, dall’influencer marketing all’amplificazione tramite stampa, sampling, seeding mirati e contenuti video ad hoc.

Sliding in Love ha avuto un grande successo. Quali strategie hanno contribuito a questo risultato?

Sliding in Love è uno dei nostri progetti editoriali di punta, realizzato con WeMake. La strategia e la produzione sono stati elementi fondamentali. Abbiamo lavorato con partner come Spotify Italia e le Up Tv, garantendo un lancio su vasta scala. Un comunicato stampa ha coinvolto la stampa b2b e b2c, seguito da interviste su magazine. Grazie alla collaborazione con Spotify e le Up Tv, abbiamo amplificato il progetto con trasmissioni in metropolitane e aeroporti italiani. Il tutto è stato potenziato digitalmente dalle talent coinvolte e dai canali social ufficiali.

Quali sono gli elementi chiave per creare contenuti che interessino sia il pubblico, sia i brand?

Il segreto è combinare contenuti editoriali con credibilità per i brand. Futura ha sempre puntato su storytelling rilevanti per il pubblico e declinati con logiche strategiche, garantendo ai brand visibilità e ampliamento del target. Un contenuto ben posizionato è il ponte ideale tra interesse del pubblico e valore per il marchio.

Con Futura Consulting e WeMake Format, quali nuove sfide avete affrontato nel rispondere alle esigenze dei clienti?

Abbiamo ampliato gli orizzonti verso progetti cross-mediali, come Ricette Profanate, un video-podcast di Maurizio Rosazza che da febbraio avrà anche una programmazione televisiva. Questo approccio ci permette di coinvolgere un target ampio ed eterogeneo, partendo sempre da una strategia solida nella creazione e diffusione del format.

Cosa vi aspettate dal 2025?

Puntiamo a consolidare il management, sviluppando consulenza e produzione di format. Vogliamo espanderci con progetti ad ampio spettro, come spot tv e programmi sportivi, per offrire ai clienti una consulenza completa. In un mercato dove il contenuto è centrale, il nostro obiettivo è garantire qualità e strategia vincenti.

