Alla scoperta del Grace La Margna, il boutique hotel affacciato sul lago di St. Moritz

L’Engadina è una delle destinazioni più affascinanti delle Alpi svizzere: Herman Hesse la descrisse come “il paesaggio montano più bello che io conosca”. Tra le sue valli spettacolari e le montagne innevate, St. Moritz emerge come una delle località più prestigiose, simbolo di lusso, eleganza e tradizione. Entrare a St. Moritz è suggestivo: il borgo si affaccia su un lago che, a seconda della stagione, si trasforma in una superficie ghiacciata perfetta per eventi e sport invernali. Questa località alpina non è solo un rifugio per gli amanti dello sci e delle attività outdoor, ma è una località esclusiva dove glamour, sport, natura e cultura si fondono. Famosa per gli eventi internazionali e una gastronomia di alto livello, ha sei hotel di lusso e una famosa via dello shopping. Culla del turismo invernale, St. Moritz è stata sede delle Olimpiadi invernali (nel 1928 e 1948) e di diversi campionati mondiali di sci e bob.

È in questa cornice che sorge il boutique hotel Grace La Margna. Situato in una posizione privilegiata permette agli ospiti di immergersi nel panorama della località svizzera. “L’hotel offre una vista sul Lago di St. Moritz e sulle montagne circostanti. La sua vicinanza alla stazione ferroviaria e al centro città lo rende un rifugio comodo e tranquillo per gli ospiti”, ha dichiarato David Frei, general manager dell’hotel.

©brechenmacher-baumann.com ©brechenmacher-baumann.com ©brechenmacher-baumann.com ©brechenmacher-baumann.com ©brechenmacher-baumann.com ©brechenmacher-baumann.com

Aperto nel 2023, il Grace La Margna è il mix tra la tradizione dell’ospitalità storica della città e il design moderno. Immerso nella natura dell’Engadina, l’hotel è il risultato di un progetto di restauro che ha ridato vita a un edificio storico, abbinato alla costruzione di una nuova ala. “Il nostro hotel unisce magnificamente il fascino storico con la raffinatezza contemporanea. L’edificio originale, progettato da Nicolas Hartmann nel 1906, conserva il suo carattere Art Nouveau, integrandosi armoniosamente con i comfort moderni. Gli imponenti pilastri in granito di Soglio creano un punto focale straordinario che incarna la ricca eredità dell’hotel”, ha sottolineato Frei. Il design, curato dallo studio Divercity Architects e dalla designer Carole Topin, ha mirato a creare un ambiente che mescola con armonia il classico e l’innovativo, offrendo un concetto di ospitalità dinamico e raffinato. Con 74 camere e suite che godono di vista sul lago o sulle montagne, l’hotel si propone come destinazione ideale per chi cerca un’esperienza esclusiva in ogni stagione. La proposta gastronomica comprende il “N/5 – The Bar”, guidato dal master mixologist Mirco Giumelli, il “The View”, con cucina mediterranea d’autore, e la Stüvetta Moritz, il luogo che celebra la gastronomia svizzera. “Grace La Margna soddisfa una vasta gamma di gusti e riflette il nostro impegno nel proporre sapori eccezionali in ambienti unici e memorabili”, ha spiegato Frei. A dicembre 2024 ha aperto anche il Beefbar, marchio fondato nel 2005 da Riccardo Giraudi che ha oltre 40 sedi in tutto il mondo e si è affermato come un marchio di riferimento per gli appassionati della carne. “Siamo nel posto giusto”, ha dichiarato Giraudi, “il nostro Beefbar è un brand adatto per una location come St. Moritz. Era logico aprire qui perché Beefbar qui è conosciuto ed è un riferimento per il lifestyle”.

©Milo_Sciaroni ©Milo_Sciaroni ©Milo_Sciaroni ©Milo_Sciaroni

Il menu di Beefbar spazia tra carni selezionate da tutto il mondo, piatti di pesce e opzioni vegetariane, il tutto accompagnato da una raffinata carta di vini e cocktail. Il ristorante si distingue per il suo approccio alla gastronomia, che unisce qualità e innovazione in un contesto accogliente. Il design moderno di Humbert & Poyet, con ampie vetrate che offrono viste sulle Alpi, completa l’esperienza, creando un’atmosfera unica per ogni occasione. “Di solito”, ha proseguito Giraudi, “proponiamo dei piatti inediti per ogni location: qui a St. Moritz proponiamo una carne frollata con una tecnica di dry aging esclusiva, delle ricette con il vitello svizzero e un carpaccio di Wagyu eccezionale”. Il segreto di Beefbar? “Il successo è arrivato quando abbiamo deciso di prendere le migliori carne al fondo per delle proposte di street food, in una location che non è rigida ma in cui è possibile divertirsi”.

Gli altri servizi

Completano l’offerta del Grace La Margna il “The Living Room” e la “The Spa”, che con i suoi 700 mq di benessere diventa il punto di riferimento per il relax nell’Alta Engadina. “Le nostre offerte di spa e benessere sono elevate da collaborazioni con marchi innovativi e all’avanguardia come myBlend, che offrono trattamenti su misura per le esigenze individuali. L’atmosfera serena e i terapisti esperti garantiscono un’esperienza rigenerante dopo una giornata sulle piste o esplorando l’Engadina”, ha aggiunto Frei. Per le famiglie ci sono il Kids Club, progettato da “MyLittleRoom”, e i servizi dedicati ai più piccoli, insieme alla palestra TechnoGym. Inoltre, l’hotel offre una terrazza panoramica ideale per aperitivi con vista e un servizio sci completo grazie alla collaborazione con Ski Service Corvatsch. “A differenza delle strutture più grandi, Grace offre un’esperienza intima e boutique, dove ogni ospite si sente valorizzato e a casa propria, rendendolo un rifugio perfetto per chi cerca esclusività. Scegliendo il Grace La Margna, non state semplicemente scegliendo un luogo dove soggiornare; state optando per una destinazione che incarna lo spirito di St. Moritz con eleganza, autenticà, attenzione ai dettagli e passione”, ha concluso Frei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .