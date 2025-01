Ospitalità made in Italy tra lusso e tradizione: così Villa Michelangelo Vicenza offre un’esperienza unica al cliente

Cinquantadue camere, di cui sei suite, elegantemente arredate con gusto d’epoca e travature al soffitto. Pavimenti in terrazzo veneziano, deliziosi bagni rivestiti in marmo e balconi che si affacciano su un panorama senza eguali. Questa è Villa Michelangelo Vicenza, gioiello veneto del Gruppo Starhotels: prima di ogni cosa, un’esperienza unica e irripetibile.

Villa Michelangelo tra storia e natura

Immersa nel verde, Villa Michelangelo invita a riscoprire il piacere del relax e della bellezza in sintonia con la quiete dei Colli Berici. “L’atmosfera che si respira qui è un perfetto connubio tra fascino storico e tranquillità naturale”, spiega Tomas De Martin Deppo, general manager di Hotel Villa Michelangelo Vicenza – Starhotels Collezione. “Questa villa in stile palladiano è il rifugio ideale per chi desidera sfuggire alla frenesia della città e abbandonarsi alla serenità della campagna vicentina”.

Il lusso di Villa Michelangelo si rivela in ogni dettaglio: dalla piscina panoramica che si affaccia sulle colline agli arredi raffinati che raccontano una storia di tradizione e cultura. “Il nostro principale biglietto da visita è il sorriso con cui accogliamo ogni ospite”, sottolinea De Martin Deppo. “L’ospitalità made in Italy si basa su empatia, attenzione e flessibilità, qualità indispensabili per personalizzare ogni soggiorno e creare un’esperienza unica”. È questa capacità di anticipare e superare le aspettative a rendere la location una destinazione speciale da scoprire e di cui innamorarsi.

Creatività, passione e innovazione: i valori di Starhotels

Starhotels, di cui Villa Michelangelo fa parte, si fonda su valori come creatività, passione, innovazione e attenzione al dettaglio, che trovano espressione concreta nella gestione quotidiana della villa. “Questi principi sono al cuore di ciò che offriamo”, aggiunge De Martin Deppo. “Dare valore al made in Italy è un impegno che abbraccia non solo l’ospitalità, ma anche la promozione del territorio e delle sue eccellenze”. Un esempio è il progetto ‘La Grande Bellezza – The Dream Factory’, voluto da Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato del gruppo, per sostenere l’artigianato italiano. Questo legame con il territorio si concretizza anche nelle Craft Experiences, percorsi che permettono agli ospiti di entrare nel cuore della tradizione vicentina, come il laboratorio orafo di Daniela Vettori e la Stamperia d’Arte Busato.

Il concetto di lusso, secondo Villa Michelangelo, non si limita agli aspetti materiali, ma si estende al valore delle relazioni umane. “Il vero lusso è il rapporto personale che si instaura con gli ospiti”, afferma De Martin Deppo. “La storicità del luogo e la bellezza del contesto naturale trasmettono un sense of place unico, che racconta la cultura e l’essenza del territorio”. Questo spirito si riflette in ogni momento vissuto a Villa Michelangelo, dove il piacere di vivere all’italiana si traduce in un’accoglienza cordiale e discreta, una cura per il design e una proposta gastronomica d’eccellenza.

Ristorante, pubblico e bellezze del territorio

Il ristorante La Loggia, ad esempio, propone una cucina che esalta i sapori del territorio, combinando ingredienti locali con creatività. “La nostra offerta gastronomica è un tributo alla tradizione culinaria veneta”, continua De Martin Deppo. “Ogni piatto è pensato per raccontare una storia, unendo la ricchezza del passato con l’innovazione contemporanea del nostro chef”. Dai prodotti a chilometro zero ai piatti che reinterpretano le ricette della tradizione vicentina, tutto è curato per offrire un’esperienza culinaria indimenticabile.

Villa Michelangelo si rivolge a un pubblico variegato, composto da famiglie, coppie e viaggiatori che desiderano immergersi nella quiete dei Colli Berici. Durante l’estate, la villa diventa meta prediletta per famiglie che amano rilassarsi in piscina o passeggiare tra gli uliveti, mentre nelle altre stagioni è scelta per matrimoni, eventi aziendali e team building. Inoltre la sua posizione strategica la rende una tappa ideale per ciclisti e amanti dell’outdoor, attratti dalle bellezze del territorio vicentino.

Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie grazie al programma ‘Very Important Kids (V.I.K.)’: “Abbiamo pensato a un’offerta che renda il soggiorno piacevole per grandi e piccoli”, continua De Martin Deppo. “I bambini fino a 16 anni non compiuti soggiornano gratuitamente in camera con un adulto, mentre i pasti per i più piccoli sono inclusi”. Questo programma, pensato per favorire momenti di condivisione, si integra perfettamente nella filosofia dell’hotel, che punta a soddisfare le esigenze di ogni ospite. Il legame con il territorio e la comunità circostante è un pilastro fondamentale dell’identità di Villa Michelangelo. “Ci sentiamo ambasciatori del made in Italy”, conclude De Martin Deppo. “Attraverso l’accoglienza, la gastronomia e il design, regaliamo ai nostri ospiti il piacere autentico del vivere all’italiana. Ogni soggiorno a Villa Michelangelo è un viaggio tra cultura, bellezza e tradizione, che lascia un ricordo indelebile nel cuore di chi lo vive”..

