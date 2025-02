Lusso, servizi ad hoc ed esperienze esclusive: così My Villa Collection reinterpreta l’hospitality

Ville esclusive e itinerari personalizzati, servizi su misura garantiti da un team di concierge che cura ogni dettaglio, per un’esperienza indimenticabile e una vacanza di assoluto relax. My Villa Collection guarda a un turismo del lusso come esperienza da vivere in contesti fuori dal tempo, in cui si fondono le attenzioni di un hotel di alto livello con la privacy tipica delle ville, dove poter usufruire di servizi come chef privati, massaggi, personal trainer e altre proposte personalizzate direttamente in

loco.

L’idea di portare innovazione nel segmento più alto del turismo leisure è quella che ha condotto Luca de Tommasis, a soli 29 anni, a ritagliarsi un ruolo di rilievo tra gli imprenditori del turismo. Partendo dalla gestione delle proprietà di famiglia a Capri, si laurea in Economia aziendale, diventando poco dopo uno dei più giovani commercialisti d’Italia. “Nel 2022 ho acquisito il 50% delle quote di una società immobiliare e, grazie a una strategia mirata, ho moltiplicato il volume di affari di 10 volte in soli 18 mesi rendendola profittevole”, dichiara Luca de Tommasis. Nei primi mesi del 2024 conclude con successo la vendita delle sue quote, pronto a intraprendere nuove sfide aprendosi a un contesto internazionale.

My Villa Collection, un’esperienza esclusiva e su misura

Con oltre 12 anni di esperienza e una visione chiara, reinveste il capitale e fonda My Villa Collection. Questo progetto ambizioso nasce come una collezione esclusivamente di ville di lusso in località tra le più ambite come la Costiera amalfitana e sorrentina, Capri e Ischia, Lago di Como e Cortina, con l’obiettivo di affermarsi come il primo portale italiano dedicato alle proprietà di prestigio e servizi concierge. “My Villa Collection non è un semplice sito di annunci immobiliari, ma un ecosistema innovativo che combina lusso, servizi personalizzati e una strategia di respiro internazionale”, spiega de Tommasis.

“Il marchio non si limita a offrire una selezione esclusiva di proprietà, ma trasforma ogni soggiorno in un’esperienza tailor made grazie a servizi di altissimo livello: transfer privati con yacht, elicotteri o van di lusso, personal chef in villa, degustazioni di vini pregiati, cooking class, escursioni nei borghi storici e persino l’organizzazione di piccoli matrimoni per una clientela internazionale. Attraverso la creazione di un’elevata personalizzazione degli itinerari e l’offerta di servizi autenticamente locali, My Villa Collection promuove la destagionalizzazione e contribuisce a valorizzare l’economia dei territori, rafforzando il legame tra lusso e sostenibilità. Ogni dettaglio è studiato per offrire esperienze esclusive e profondamente radicate nel patrimonio culturale italiano. Inoltre, grazie a partnership strategiche con travel agent internazionali, fondamentali per i mercati americano e del Middle East, My Villa Collection si posiziona come il riferimento ideale per l’organizzazione di soggiorni in ville di lusso ed esperienze autentiche in Italia. Sul nostro sito web ci sono già oltre 70 immobili che diventeranno un centinaio nella stagione 2025”.

Il rapporto con i proprietari delle ville: ecco le soluzioni

Fondamentale nella strategia delineata da Luca de Tommasis è il rapporto con i proprietari delle ville in catalogo, che possono scegliere fra tre diversi modelli di business: “Nel caso di una gestione integrale a 360 gradi il nostro team offre ai proprietari una soluzione completa includendo anche la fase amministrativa, burocratica e fiscale, garantendo rendite passive sull’asset immobiliare. La seconda alternativa è la gestione online, che lascia al proprietario la gestione offline, interessandosi unicamente del posizionamento online e della vendita commerciale delle proprietà su canali di nicchia. Infine si può optare per una soluzione più elastica che permette di aumentare l’occupazione. Il circuito di My Villa Collection consente infatti a tutti i proprietari di ville di lusso di entrare a far parte di una rete internazionale, aumentando prenotazioni e visibilità”.

L’obiettivo per il prossimo futuro per De Tommasis è quello di rafforzare l’immagine internazionale. “Il nostro si presenta come un marchio internazionale con un’anima profondamente italiana. Per rafforzare la nostra rete e accrescere il mercato B2B e B2C, partecipiamo alle principali fiere internazionali del turismo di lusso, da Cannes a Dubai, fino alle prossime tappe a New York. Questi eventi consolidano le connessioni con travel agent e clienti di alto profilo, aumentando la visibilità del marchio su scala globale, guardando a un segmento del turismo di nicchia. Grazie a una combinazione di servizi su misura, connessioni strategiche e attenzione al dettaglio, My Villa Collection punta a diventare un sinonimo di eccellenza nel lusso, rappresentando il meglio dell’ospitalità italiana per una clientela sofisticata ed esigente. Questo grazie anche a un team giovane, con client specialist impiegate all’assistenza h24 agli ospiti, pronte a soddisfare le diverse esigenze e sviluppare itinerari personalizzati per far vivere esperienze autentiche a cinque stelle”

