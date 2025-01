Com’è nata la pagina social Viaggia Quasi Gratis di Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello

Articolo tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Un progetto di vita che si è trasformato in un business di successo, capace di rivoluzionare il mondo delle agenzie di viaggi, i cui format tradizionali hanno perso appeal negli ultimi anni: la storia di Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello, coniugi e fondatori di Viaggia Quasi Gratis, è iniziato da uno smartphone e dalla voglia di condividere il loro amore per l’esplorazione del mondo.

Insieme hanno visitato tante destinazioni, scoprendo cibi e paesaggi, raccontando esperienze a un pubblico sempre più numeroso sui social. Seguendo il motto ‘Raccontare tutto e a tutti’, la coppia ha instaurato un dialogo autentico con il pubblico, “condividendo la nostra quotidianità, senza seguire un copione. Attraverso i social comunichiamo i nostri valori lavorativi e familiari. Mostriamo ciò che facciamo ogni giorno, le mete che scegliamo per i viaggi, cosa decidiamo di indossare. Il legame con i follower si basa sulla trasparenza e sulla volontà di trasmettere chi siamo realmente”, racconta Busiello. Da questa voglia di trasparenza è nata l’idea di trasformare l’attività social in qualcosa di più, rendendo la condivisione virtuale un’esperienza fisica.

Com’è nata la piattaforma

“Quando io e Nancy abbiamo cominciato a viaggiare, avremmo voluto fosse più economico e accessibile, per farlo più spesso. Insieme abbiamo iniziato a ottimizzare il processo organizzativo con tanto impegno e diventando esperti. Da qui l’idea di trasformarlo in una professione”, racconta Ventimiglia. “Passare da una gestione informale a una struttura imprenditoriale ha richiesto di definire processi chiari, costruire un team qualificato e bilanciare l’autenticità del rapporto con la community con le esigenze di un business diversificato.

L’espansione delle agenzie (due su Napoli, Caserta, Torre Annunziata, Giugliano, Torre del Greco, Pompei, Pontecagnano) e nuove attività come Gate20 Burger Tour e Poetica Hotel hanno comportato la necessità di integrare sostenibilità e qualità in ogni aspetto, mantenendo la nostra identità. Infine, abbiamo affrontato la responsabilità di soddisfare le aspettative crescenti dei clienti e follower”.

La comunicazione online ha fatto il resto. Con oltre 450mila follower su Facebook e 250mila su Instagram, le agenzie fisiche hanno un forte supporto dalla comunità del web. “Il nostro modello e le nostre offerte vengono comunicati attraverso i social. Quando l’utente arriva in agenzia completa l’acquisto grazie alla professionalità e all’esperienza dei nostri collaboratori”, aggiunge Busiello.

I punti vendita

I punti vendita di Viaggia Quasi Gratis rivoluzionano il tradizionale concetto di agenzia di viaggi. I tavoli sono alti, l’approccio del team è formale, ma prevede un’esperienza semplice e leggera, dedicata a trovare la migliore soluzione nel minore tempo possibile, tenendo sempre presente il fattore economico. “Chi non ha tempo di recarsi da noi può anche completare l’acquisto online”, dice Ventimiglia.

“Le offerte sono infatti di facile comprensione e includono pacchetti turistici su misura, con itinerari personalizzati o preimpostati. I clienti si fidano perché siamo viaggiatori e li indirizziamo verso ciò che conosciamo e riteniamo possa offrire loro la migliore esperienza. Inoltre i follower ci chiedono suggerimenti su itinerari e idee per outfit da portare in viaggio. Per questo, lasciamo fare a Nancy: lei è l’esperta”. La cofondatrice aggiunge: “Nelle agenzie fisiche le persone hanno a disposizione valori unici: competenza, professionalità ed esperienza dei collaboratori”. L’azienda è anche una presenza positiva per il mercato del lavoro locale e dà valore ai dipendenti offrendo loro formazione, bonus e incentivi, orari sostenibili e momenti di svago per consolidare i rapporti con tutto il team.

Inclusione

Dalla fondazione Viaggia Quasi Gratis ha rifiutato i contratti precari, optando per l’inclusione, con un organico che oggi conta 43 donne e 11 uomini. “Dal primo giorno di attività abbiamo fatto della sostenibilità sociale, ambientale ed economica il nostro punto di forza. Operando nel settore dei viaggi, siamo consapevoli di quanto sia fondamentale ridurre l’impatto sul pianeta. Per questo collaboriamo con aziende che prestano particolare attenzione alle proprie emissioni di CO2. Inoltre la personalizzazione delle esperienze è uno dei punti distintivi di Viaggia Quasi Gratis. I nostri operatori, essendo viaggiatori, propongono solo ciò che conoscono, garantendo ai clienti le migliori esperienze possibili”, aggiunge Busiello.

Ma le esperienze a disposizione dei follower non si fermano qui. “Abbiamo scelto di promuovere la cultura del viaggio anche attraverso il cibo, fondando Gate20 Burger Tour, un ristorante che propone i sapori del mondo. Offriamo menu esperienziali che spaziano dall’americano ai piatti tipici spagnoli che scopriamo durante i nostri viaggi di lavoro”, aggiunge Ventimiglia. Dopo l’inaugurazione dei nuovi punti Viaggia Quasi Gratis al Centro Commerciale Campania e al Maximall Pompeii, del Poetica Hotel a Napoli e di due sedi del pub Gate20, il 2025 sarà un anno di crescita. “Abbiamo in programma ulteriori aperture per entrambi i marchi. Inoltre ci concentreremo sul rafforzamento del servizio di online booking”, concludono i fondatori.

