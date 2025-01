Il più grande crollo di mercato nella storia: Nvidia perde quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione

Nvidia ha stabilito un dubbio record a Wall Street. Il titolo del colosso dell’intelligenza artificiale è stato scosso da DeepSeek, società cinese di intelligenza artificiale che ha sviluppato un rivale di ChatGPT a basso costo.

Fatti principali

Le azioni di Nvidia sono crollate del 17%, subendo la peggiore perdita percentuale giornaliera da marzo 2020, quando le azioni sono crollate brevemente all’inizio della pandemia di COVID-19.

Nvidia ha perso 589 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. È di gran lunga il più grande crollo di valore giornaliero di qualsiasi azienda nella storia, più che raddoppiando i 279 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato persi nientemeno che da Nvidia il 3 settembre 2024. La perdita di 251 miliardi di dollari di Meta il 3 febbraio 2022 è la terza più grande perdita giornaliera.

Nvidia ha guidato i diffusi cali azionari negli Stati Uniti. L’S&P 500 è sceso dell’1,5% e il Nasdaq del 3,1%. Altri importanti fornitori di AI, tra cui Arm, Broadcom e Oracle sono tutti crollati di almeno il 10%.

In una dichiarazione pomeridiana, un portavoce di Nvidia ha definito il modello di DeepSeek un “eccellente progresso dell’IA” che è “pienamente conforme al controllo delle esportazioni” pur richiedendo “numeri significativi” di unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia.

Perché le azioni Nvidia sono crollate

Il rilascio del modello di DeepSeek, che ha scosso la fiducia nel predominio degli Stati Uniti nell’IA generativa, potrebbe inizialmente non sembrare un catalizzatore negativo per Nvidia, considerando che il modello di DeepSeek è stato addestrato sulle GPU di Nvidia, come la maggior parte degli altri programmi di IA avanzati. Ma la società cinese ha affermato di aver speso solo 5,6 milioni di dollari in tecnologia Nvidia per sviluppare il suo modello di linguaggio. E, sebbene gli esperti ipotizzino che si tratti di una grossolana sottostima, sconvolge comunque la tesi fondamentale alla base dell’ascesa delle azioni Nvidia.

Gli utili netti di Nvidia sono saliti da 4,8 miliardi di dollari nel 2022 a circa 66,7 miliardi di dollari nel 2024, in gran parte grazie alla domanda per le sue GPU, che raggiungono fino a 25.000 dollari l’una, da parte di giganti della tecnologia americana come la società madre di Facebook Meta, Tesla e il produttore di ChatGPT OpenAI. Se le grandi aziende tech statunitensi “possono imparare da DeepSeek a progettare sistemi di intelligenza artificiale con GPU più economiche… potrebbe non essere uno sviluppo felice per Nvidia”, ha osservato Ed Yardeni di Yardeni Research in una nota ai clienti.

Valutazione Forbes

Il ceo di Nvidia Jensen Huang è sceso di 21 miliardi di dollari, con il suo patrimonio netto sceso da 124,4 miliardi di dollari a 103,1 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes. Huang è il maggiore azionista individuale di Nvidia con una quota del 3% nella società della Silicon Valley.

