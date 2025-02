Cos’è OpenEuroLLM, il progetto europeo opensource che sfida OpenAI e Deepseek

Le principali aziende e istituzioni di ricerca europee si uniscono in un’alleanza inedita per sviluppare modelli linguistici open-source di nuova generazione, con l’obiettivo di accelerare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale in Europa: nasce così il progetto OpenEuroLLM, una collaborazione destinata a potenziare le capacità tecnologiche europee.

Il consorzio, come si legge nel comunicato stampa di presentazione del progetto, è composto da 20 centri di ricerca, aziende e centri EuroHpc (European high performance computing), ed è coordinato da Jan Hajič (Università Carolina, Praga) e co-guidato da Peter Sarlin (ceo di Silo AI, Finlandia). OpenEuroLLM lavorerà alla creazione di una famiglia di modelli linguistici di base ad alte prestazioni, multilingue, destinati a servizi commerciali, industriali e pubblici.

Aspetti principali

“Questi modelli open-source, trasparenti e conformi alle normative”, si legge nella nota, “democratizzeranno l’accesso a tecnologie IA di alta qualità e rafforzeranno la capacità delle aziende europee di competere sul mercato globale, oltre a consentire alle organizzazioni pubbliche di offrire servizi pubblici di grande impatto”.

Il progetto OpenEuroLLM è in linea con l’obiettivo di migliorare la competitività e la sovranità digitale dell’Europa. “Si tratta”, si legge, “di un esempio emblematico di infrastruttura tecnologica necessaria per abbassare le barriere allo sviluppo e al perfezionamento dei prodotti di IA europei, dimostrando la forza della trasparenza, dell’apertura e del coinvolgimento della comunità: valori largamente riconosciuti nell’ecosistema tecnologico europeo”.

Le norme

I modelli saranno sviluppati all’interno del quadro normativo europeo, garantendo l’allineamento ai valori europei e mantenendo un’eccellenza tecnologica. Collaborando con comunità open-source e open science come LAION e OpenML, e con esperti del settore riuniti nel Open Strategic Partnership Board del progetto, OpenEuroLLM assicurerà che i modelli, il software, i dati e i sistemi di valutazione siano completamente aperti e possano essere perfezionati e adattati alle esigenze specifiche di settori industriali e pubblici.

Il progetto, che ha ricevuto il riconoscimento Step (Strategic Technologies for Europe Platform), sfrutta il supporto di precedenti progetti europei e l’esperienza dei partner coinvolti, compresi grandi archivi di dati di alta qualità e prototipi di LLM sviluppati in passato. Il consorzio avvierà ufficialmente il suo lavoro il 1° febbraio 2025, con il sostegno finanziario della Commissione Europea nell’ambito del Digital Europe Programme.

