Forbes Global Properties “scommette” su Lago di Garda e Dolomiti

Lago di Garda e Dolomiti saranno sempre di più mete preferite per turisti e investitori da ogni parte del mondo, grazie all’ingresso di Castellanum Real Estate in Forbes Global Properties, l’estensione naturale e società controllata di Forbes nel settore immobiliare premium. La società immobiliare Castellanum Real Estate, nata a Bressanone, è full service provider in tutti i settori immobiliari in Alto Adige e Lago di Garda.

Castellanum Real Estate diventa membro esclusivo della rete Forbes Global Properties per le aree del Trentino – Alto Adige e Lago di Garda. Castellanum potrà fare affidamento sui 140 milioni fra lettori e abbonati di Forbes nel mondo e potrà così, mettere in contatto acquirenti e venditori delle più prestigiose proprietà in vendita. Gli immobili saranno presentati attraverso canali cartacei, digitali e social di Forbes e Forbes Global Properties con contenuti editoriali di altissimo livello. Fra gli strumenti di comunicazione di Forbes Global Properties troviamo il sito forbesglobalproperties.com che ospiterà anche gli immobili premium presentati sul mercato da Castellanum Real Estate.

“La Membership con Forbes Global Properties rappresenta per noi un’importante opportunità di crescita legata a due territori, Lago di Garda e Trentino-Alto Adige, dove l’incremento del turismo ha avuto un impatto diretto sulle compravendite immobiliari locali”, spiega Peter Cestari di Castellanum Real Estate. La crescente domanda di alloggi da parte dei visitatori ha stimolato gli investimenti in proprietà destinate alla locazione turistica, aumentando così il valore e la redditività degli immobili in entrambe le regioni. Inoltre, molti fra Italiani e stranieri attirati dall’unicità e dalla qualità della vita tipica del Lago di Garda e delle Dolomiti, scelgono di acquistare casa o di risiedervi permanentemente, alimentando costantemente il mercato immobiliare premium. Due territori che si confermano non solo come destinazioni turistiche di primo piano, ma anche come aree di grande interesse per investimenti immobiliari. L’affluenza turistica combinata allo sviluppo del mercato immobiliare nel settore premium stimola e contribuisce significativamente alla crescita economica e alla valorizzazione dei territori”, ha aggiunto.

“Siamo orgogliosi di accogliere Castellanum Real Estate nel nostro Network, formato dall’elite dei professionisti nel settore immobiliare e formanti il gruppo internazionale di eccellenza. Forniamo ai nostri Members un supporto attivo, servizi editoriali esclusivi, comunicazione e marketing, accelerando la loro crescita – ha dichiarato Michael Jalbert, ceo di Forbes Global Properties – La nostra rete comprende 600 uffici distribuiti in 26 Paesi, tra cui Stati Uniti, Asia, Australia, Canada, Caraibi, Costa Rica, Messico, Medio Oriente, Nuova Zelanda ed Europa. Per il Lago di Garda e Trentino-Alto Adige, aree di grande interesse per investitori da tutto il mondo, abbiamo selezionato una realtà immobiliare di rilievo, caratterizzata da un eccellente know-how sul territorio e in grado di far esprimere al massimo tutte le peculiarità e unicità di questi territori”, ha concluso Jalbert.

Dal Garda all’Alto Adige, immobili di lusso in vendita

Immobili di lusso, moderni, in luoghi iconici: sarà questa la tipologia di abitazione che Forbes andrà a proporre. Come, ad esempio, una villa con piscina a Padenghe sul Garda, sulla sponda bresciana del Lago di Garda: 203 metri quadrati di grandezza, con vista diretta sul Lago. Oppure Arboris, complesso composto da due ville moderne e senza tempo in stile alpino, nel cuore dell’Alto Adige. Non mancano gli immobili storici, come un quadrilocale nella storica residenza Freyegg, sopra San Martino in Badia.

La grande crescita del settore turistico

L’Alto Adige rappresenta una delle principali destinazioni turistiche in Italia e in Europa. Negli ultimi vent’anni, il numero di arrivi è raddoppiato, passando da 4,1 milioni nel 2000 a 8,4 milioni nel 2020. Questo incremento esponenziale testimonia l’attrattività della regione, che coniuga bellezze naturali straordinarie, cultura, enogastronomia, tradizioni e infrastrutture all’avanguardia.

Le Dolomiti, parte del Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, sono uno dei simboli più riconoscibili dell’Alto Adige. Queste montagne attirano ogni anno milioni di visitatori grazie agli scenari naturali spettacolari e alle decine di opportunità per attività sportive e ricreative all’aria aperta. I comprensori sciistici della regione, tra cui Plan de Corones, Alta Badia e Val Gardena, registrano oltre 30 milioni di presenze annuali, rendendo l’Alto Adige una delle mete preferite per gli sport invernali in Europa.

Oltre alla natura, la regione è apprezzata per il suo ricco patrimonio culturale, che riflette l’incontro tra le tradizioni italiane e austriache. Brunico, Bressanone, Bolzano e Merano accolgono visitatori per tutto l’anno: siano i tipici mercatini di Natale, le Terme di Merano, gli eventi enogastronomici locali, Il turismo in questa regione è strettamente legato alla sostenibilità.

La regione ha sviluppato un efficiente sistema di trasporto pubblico e promuove strutture ricettive eco-friendly, contribuendo a ridurre notevolmente l’impatto ambientale del crescente flusso turistico. Con 33,5 milioni di pernottamenti turistici nel 2024 (dati del Barometro dell’Economia IRE – Camera di Commercio di Bolzano) e un’attenzione crescente per la gestione sostenibile del territorio, l’Alto Adige si conferma una meta di riferimento per il turismo in Europa.

Anche il Garda, il più grande lago d’Italia, rappresenta una delle mete turistiche più ambite nel paese e un’area di crescente interesse nel mercato immobiliare. La sua posizione strategica tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, unita a paesaggi mozzafiato, borghi pittoreschi e un ricco patrimonio culturale, lo rendono un luogo straordinario sia per i visitatori che per gli investitori immobiliari.

Negli ultimi anni, il Lago di Garda ha registrato un notevole incremento del flusso turistico. Secondo i dati aggiornati a luglio 2024, sono stati registrati nei primi mesi dello scorso anno oltre 6 milioni di pernottamenti, con una predominanza di visitatori stranieri che hanno rappresentato il 75,23% del totale. Questo dato evidenzia una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, con una media giornaliera di 28.571 pernottamenti.

La sponda bresciana del lago si conferma come la principale destinazione turistica della provincia, attirando più del 60% dei visitatori totali. Nei primi sette mesi del 2024, 1.5M di turisti hanno scelto quest’area, con il 63% di presenze provenienti dall’estero, pari a 969.000 persone. Tra le nazionalità dei visitatori, i tedeschi continuano a essere la comunità più numerosa, rappresentando il 48% delle presenze totali, seguiti da olandesi (7,4%) e polacchi (5,7%), questi ultimi in forte crescita con un incremento del 62% rispetto all’anno precedente. Anche il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del 17% e del 21%.

Sviluppo del mercato immobiliare e qualità della vita

Il mercato immobiliare in Alto Adige si distingue per la favorevole combinazione tra stabilità e domanda elevata, alimentata dall’elevata qualità della vita nella regione. Secondo l’Indagine sulla Qualità della Vita 2024 del Sole 24 Ore, Bolzano si è classificata al terzo posto a livello nazionale, guadagnando dieci posizioni rispetto all’anno precedente. Questa posizione di rilievo è attribuibile a fattori come sicurezza, efficienza dei servizi, ambiente e opportunità lavorative. L’offerta immobiliare è variegata: dalle tradizionali case in stile tirolese nelle valli montane, agli appartamenti moderni nelle città.

I prezzi per mq sono tra i più alti in Italia, riflettendo l’esclusività della zona, la qualità di vita e la crescente domanda. La forte attenzione alla sostenibilità ha spinto lo sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica e certificati CasaClima, un marchio di eccellenza locale.

Parallelamente al continuo boom turistico, il Lago di Garda ha visto una crescita significativa nella compravendita immobiliare. Negli ultimi cinque anni, il portale immobiliare Gate-away.com ha registrato un aumento del 159,21% nelle richieste di proprietà nella zona del Lago di Garda. Tra i comuni più richiesti spiccano Desenzano del Garda, con un incremento del 34,69% rispetto al primo semestre 2023, seguito da Sirmione, Torri del Benaco e Toscolano-Maderno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .