Le azioni Walmart crollano dopo la trimestrale. E la famiglia Walton perde miliardi di dollari

Giovedì le azioni Walmart stanno vivendo il loro giorno peggiore in più di un anno, togliendo miliardi dal patrimonio netto degli eredi del gigante del retail. La società ha rilasciato una previsione più debole per il 2025 di quanto sperassero gli investitori e la più grande azienda al mondo per fatturato ha messo in guardia sull’impatto dei dazi del presidente Donald Trump sui prezzi al consumo.

Fatti principali

Le azioni Walmart sono scese di oltre il 6,8% dopo che la società ha presentato il suo rapporto sugli utili del quarto trimestre giovedì mattina.

Il titolo è sulla buona strada per segnare la sua perdita giornaliera più ripida da novembre 2023 e il suo settimo giorno peggiore dell’ultimo decennio, secondo i dati di FactSet.

Il calo è avvenuto nonostante i solidi risultati del quarto trimestre, poiché i 180,6 miliardi di dollari di vendite e gli utili per azione di 0,66 dollari di Walmart nell’ultimo trimestre hanno superato le previsioni degli analisti consensuali.

Ma le previsioni del rivenditore per l’anno fiscale che si concluderà a gennaio 2026 sono state meno ottimistiche di quanto previsto da Wall Street, poiché Walmart ha affermato di aspettarsi che le vendite annuali cresceranno del 3%-4% quest’anno, al di sotto dell’aumento delle vendite di circa il 4,1% previsto dagli analisti e che gli utili per azione annuali saranno compresi tra $ 2,50 e $ 2,60, al di sotto delle previsioni degli analisti di $ 2,77.

Valutazioni Forbes

I discendenti dei fondatori di Walmart Bud e Sam Walton, che sono tra le persone più ricche del mondo, hanno perso miliardi di dollari dalle loro fortune giovedì. I tre figli viventi di Sam Walton, la sedicesima più ricca Alice, il quattordicesimo più ricco Jim e il tredicesimo più ricco Rob Walton, sono stati i tre maggiori perdenti nella lista dei miliardari in tempo reale di Forbes, poiché ciascuno ha subito una perdita di patrimonio netto di quasi $ 6 miliardi.

Il defunto fratello dei fratelli Walton, John Walton, suo figlio Lukas Walton e la moglie Christy Walton, hanno perso circa 3 miliardi di dollari complessivamente. Le figlie di Bud Walton, Nancy Walton Laurie e Ann Walton Kroenke, hanno subito un colpo complessivo di oltre 1 miliardo di dollari alle loro fortune.

In cifre

51 miliardi di dollari. Questa è più o meno la capitalizzazione di mercato persa da Walmart giovedì mattina. Il valore di mercato totale del rivale di Walmart, Target, era di 59 miliardi di dollari.

L’impatto delle tariffe

“Siamo programmati per cercare di far risparmiare denaro alle persone, quindi questo sarà il nostro obiettivo finale”, ha detto il ceo di Walmart Doug McMillon in merito ai dazi durante una conference call di giovedì. La società non ha tenuto conto dei dazi nelle sue previsioni per l’intero anno, ha detto il cfo di Walmart John David Rainey al Wall Street Journal. “Non siamo immuni a ciò che viene suggerito, ma lavoreremo con i fornitori”, ha detto Rainey al giornale. Rainey ha detto a novembre che è probabile che i dazi si tradurranno in prezzi più alti presso il rivenditore. Walmart ha anche indicato che il rafforzamento del dollaro dopo la vittoria elettorale di Trump potrebbe pesare sui risultati, prevedendo un impatto di circa il 2% sui profitti dai tassi di cambio delle valute estere quest’anno.

Contrarian

Walmart, la decima più grande società quotata degli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato, è ancora in mezzo a una forte corsa del mercato azionario. Le azioni sono ancora in rialzo dell’8% da inizio anno e del 66% nell’ultimo anno, nonostante il ritiro storico di giovedì. I 681 miliardi di dollari di fatturato di Walmart e i 20,1 miliardi di dollari di utile netto nell’anno fiscale conclusosi il mese scorso sono stati entrambi record.

