ClubDeal Digital insieme alla Luiss per una piattaforma per l’incontro tra Alumni e startup

L’innovazione non si ferma mai in casa ClubDeal Digital. L’ultima iniziativa? Luiss Alumni for Crowd (LA4C), un progetto nato dalla collaborazione con l’Università Luiss per dare agli ex studenti la possibilità di investire in startup innovative legate all’Ateneo. Ne abbiamo parlato con Antonio Chiarello, fondatore e ceo di ClubDeal Digital, per approfondire le principali caratteristiche di questo progetto.

Come nasce questa piattaforma con l’Università Luiss?

Luiss Alumni for Crowd (LA4C) è un’evoluzione dell’infrastruttura lanciata nel 2021 da ClubDeal Digital per Luiss Alumni 4 Growth, club d’investimento avviato in fase sperimentale nel 2019 con un numero limitato di laureati della Luiss e che si apre ora, all’intera comunità di Alumni dell’Università. Con questa iniziativa oltre 60.000 ex-studenti potranno investire tramite club deal digitali in startup Luiss-related. Nello specifico, si tratta di società fondate o co-fondate da laureati Luiss, o che sono state incubate o accelerate da strutture legate alla Luiss oppure realtà sostenute nelle fasi pre-seed da angel investor che sono anche Alumni, docenti o partner dell’ecosistema imprenditoriale dell’Università. La prima startup in fase di raccolta è WeGlad, un’azienda che sfrutta la tecnologia per migliorare la mobilità delle persone con disabilità.

Quali sono i tratti distintivi della piattaforma?

Il vero cuore della piattaforma è rappresentato dalla tecnologia che la alimenta, ma al tempo stesso LA4C si distingue per le opportunità offerte sia alle aziende che agli investitori. Infatti, da un lato, LA4C offre alle startup e alle scaleup selezionate un accesso diretto a una rete di 60.000 possibili investitori, tutti laureati LUISS, molti dei quali oggi sono imprenditori, manager e professionisti. Si tratta quindi d’investimenti che portano con sé non solo fondi, ma anche opportunità strategiche e di network. Dall’altro lato, offre agli Alumni Luiss un canale esclusivo per investire in società legate all’ecosistema dell’Università, creando un modello di investimento che rafforza il senso di appartenenza alla community e valorizza l’eccellenza imprenditoriale nata in Luiss.

Oltre a creare opportunità di investimento, il progetto LA4C ha un’anima benefit: il 50% delle plusvalenze generate dagli investimenti degli Alumni, saranno destinate a finanziare borse di studio per giovani talenti. Un meccanismo che trasforma la piattaforma in un vero e proprio strumento di impatto sociale.

Qual è il ruolo di ClubDeal Digital?

Il progetto si fonda sulla nostra infrastruttura digitale, un sistema tecnologicamente avanzato e regolamentato e vigilato da Consob e Banca d’Italia, che trasforma l’appartenenza al club deal in un’esperienza fluida e accessibile. Grazie a una gestione completamente digitale e sicura, ClubDeal Digital permette agli investitori di supportare startup innovative senza dover affrontare complessità burocratiche o ostacoli operativi. La piattaforma consente non solo di analizzare le diverse opportunità, ma anche d’investire con pochi click e monitorare l’andamento delle operazioni in tempo reale. Una caratteristica fondamentale è la flessibilità. La piattaforma è progettata per adattarsi sia a investitori privati che a soggetti istituzionali come family office e fondi di Private Equity e Venture Capital, garantendo a i più alti standard di sicurezza e controllo. Il modello, inoltre, si integra facilmente con altre iniziative e istituzioni, aprendo la strada a collaborazioni in grado di aumentare i volumi di investimento. Tutto questo facendo leva su una digitalizzazione completa dei processi, dalla selezione delle startup alla gestione della compliance e degli aspetti fiscali.

Cosa rappresenta questo progetto per ClubDeal Digital?

Il nostro obiettivo è creare un ecosistema in cui il capitale privato possa fluire con efficienza verso l’economia reale. LA4C è solo un esempio di come ClubDeal Digital possa essere messa a disposizione di community, aziende e istituzioni per dare vita a nuove modalità di investimento. La nostra missione è quella di espandere questo modello e ampliarne l’accessibilità, collaborando con società e istituzioni per creare un sistema sempre più integrato e accessibile. LA4C conferma l’impegno di ClubDeal Digital nel rendere gli investimenti in private asset più accessibili, in modo innovativo, inclusivo e generando anche un impatto positivo. Non si tratta solo di finanziare startup, ma di costruire un ponte tra il capitale e l’innovazione, tra le idee e chi può aiutare a farle crescere. E questa è solo la prima tappa di un percorso che promette di ridefinire il modo in cui l’ecosistema imprenditoriale italiano si connette, cresce e si evolve.

