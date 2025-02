Titolo Nvidia in calo: cosa aspettarsi dalla trimestrale

Oggi Nvidia renderà noti i suoi primi risultati finanziari dell’anno, con un’attesa relazione sugli utili che fornirà le prime indicazioni su come uscirà a seguito del rilascio del modello di intelligenza artificiale DeepSeek, meno tecnologico, proveniente dalla Cina, che il mese scorso ha portato il gigante dell’intelligenza artificiale a subire la più grande perdita di valore in un solo giorno nella storia del mercato azionario.

Fatti chiave

Oggi Nvidia comunicherà i risultati del quarto trimestre fiscale conclusosi il mese scorso.

Le azioni di Nvidia hanno vacillato in vista della pubblicazione della trimestrale, chiudendo la seduta in calo del 2.80% a 126,63 dollari.

Le perdite di questa settimana sono dovute al fatto che i titoli tech hanno subito un’ampia flessione a causa della crescente ansia degli investitori per l’incertezza legata all’agenda economica del presidente Donald Trump; il Nasdaq è sceso di circa l’1% lunedì e martedì, chiudendo al livello più basso dalla fine di novembre.

Nvidia, con una capitalizzazione di mercato di 3.100 miliardi di dollari, ha registrato il prezzo intraday più basso dal 3 febbraio, mentre il titolo ha attraversato un periodo insolitamente negativo, chiudendo il 12% al di sotto del livello raggiunto prima dell’ultima relazione sugli utili di novembre.

Il titolo è sceso del 10% nell'ultimo mese durante il crollo di DeepSeek. Il mercato ha espresso il timore che i modelli di intelligenza artificiale generativa ad alte prestazioni, che possono essere eseguiti con meno tecnologia di semiconduttori di Nvidia, che ha un prezzo elevato, possano portare a un calo delle vendite per Nvidia.

Anteprima dei guadagni di Nvidia

Secondo le stime degli analisti, Nvidia dovrebbe registrare un fatturato di 38,1 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 0,85 dollari (19,6 miliardi di dollari di utile netto), secondo i dati di FactSet. Ciò equivale a una crescita dei ricavi del 72% su base annua e a una crescita degli utili del 64%, un’espansione estremamente robusta per un’azienda delle dimensioni di Nvidia. Ma si tratterebbe della più debole crescita dei ricavi e degli utili per l’azienda dal trimestre conclusosi nell’aprile 2023.

I 33,5 miliardi di dollari previsti per le vendite dell’unità datacenter di Nvidia, che comprende le unità di elaborazione grafica (GPU) dell’azienda che alimentano la maggior parte dei modelli di intelligenza artificiale generativa, segnerebbero una crescita dell’82% su base annua, anch’essa la più debole degli ultimi sette trimestri.

Nonostante il rallentamento, la crescita di Nvidia rimane impressionante, superando l’espansione del 4% dei ricavi e del 10% degli utili registrata di recente da Apple, l’unica azienda con un valore di mercato superiore a quello di Nvidia. Gli analisti rimangono ampiamente ottimisti sul titolo Nvidia, nonostante la recente fase di stallo. L’obiettivo di prezzo medio di 175 dollari dei 68 analisti monitorati da FactSet indica un rialzo del 38% rispetto al prezzo delle azioni di Nvidia di martedì. Gli analisti di Bank of America guidati da Vivek Arya, che sono tra i tori più espliciti di Nvidia a Wall Street, hanno previsto un obiettivo di prezzo di 190 dollari.

Citazione

“Domani è un giorno importante” per i mercati globali, che in questo momento sono ‘fortemente inclinati in senso negativo’, hanno osservato gli analisti di Wedbush guidati da Dan Ives in una nota di martedì.

Background

L’azienda californiana Nvidia è diventata il manifesto della rivoluzione dell’IA di questo decennio, in quanto progettista di punta della tecnologia per l’addestramento di modelli di grandi dimensioni. Gli analisti di Morgan Stanley stimano che Nvidia conquisterà circa il 95% del mercato globale delle GPU da 158 miliardi di dollari nel 2025. La quota di mercato dominante di Nvidia ha fatto decollare il suo titolo, che è stato il più performante del 2023 e del 2024 tra i titoli quotati sullo S&P per la totalità di quegli anni. Di recente, però, Nvidia non ha sovraperformato il mercato, scendendo del 3,1% negli ultimi sei mesi, peggio del rendimento del 6,9% dell’indice di riferimento S&P 500.

Il cofondatore e ceo di Nvidia, Jensen Huang, la 13esima persona più ricca del mondo, ha minimizzato la reazione negativa degli investitori al rilascio di DeepSeek, affermando la scorsa settimana che l’idea che la spesa per l’intelligenza artificiale rallenterà è “completamente opposta” alla verità.

