Come Dks Eliquid sta investendo in carburanti avanzati come l’Hvo e il biodiesel di ultima generazione

La disponibilità di energia verde sarà la chiave di un nuovo sviluppo. Nel cuore dell’Europa, Dks – Deutsche Kraftstoff Strategic, società controllata da Dks Eliquid GmbH, si afferma come un attore chiave nel settore dell’energia. La missione è chiara: portare avanti soluzioni innovative per la mobilità sostenibile. Con sede a Mannheim, Germania, l’azienda guidata dal ceo Massimo Romagnoli sta investendo in carburanti avanzati come l’hvo (hydrotreated vegetable oil) e il biodiesel di nuova generazione, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni nel settore dei trasporti.

La visione

La visione è chiara: investire nel futuro dell’energia. L’evoluzione del mercato dei combustibili impone infatti una transizione verso alternative più sostenibili. Dks – Deutsche Kraftstoff Strategic ha scelto di essere in prima linea in questa rivoluzione, investendo in progetti innovativi e infrastrutture logistiche per garantire un approvvigionamento energetico efficiente e a basso impatto ambientale.

Tra gli elementi chiave della strategia di Dks, spiega Romagnoli, c’è l’hvo, un biocarburante avanzato che rappresenta una delle migliori alternative al diesel tradizionale, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 e migliorando la durabilità dei motori senza richiedere modifiche alle infrastrutture esistenti. Accanto a questo un biodiesel avanzato, ottenuto da fonti sostenibili, che rappresenta un’opzione strategica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili senza compromettere le prestazioni del settore dei trasporti e della logistica.

La strategia

Uno degli asset più innovativi di Dks – Deutsche Kraftstoff Strategic è proprio lo sviluppo di una filiera integrata per la produzione e distribuzione di biocarburanti avanzati. L’azienda ha avviato investimenti strategici per la produzione e il raffinamento di materie prime sostenibili, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento stabile e competitivo.

Tra i punti chiave di questa strategia c’è l’espansione della capacità produttiva in Europa. L’azienda sta consolidando partnership per garantire l’accesso a materie prime sostenibili e alla loro trasformazione in biocarburanti di alta qualità. Dks ha varato anche un piano di sviluppo di infrastrutture che prevede la valutazione di investimenti in aree strategiche per ottimizzare la produzione di biomasse e il loro utilizzo nel settore energetico. Altro elemento di primo piano, l’innovazione nei processi di raffinazione: grazie a tecnologie avanzate, Dks sta migliorando l’efficienza della conversione delle biomasse in biodiesel e altri carburanti sostenibili. Questa strategia le consente di rispondere alla crescente domanda di combustibili alternativi, assicurando una fornitura costante e riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Lo sviluppo

Il piano di sviluppo passa poi attraverso la realizzazione di partnership strategiche per la transizione energetica con alcuni dei principali operatori globali del settore, come Musket Group (Usa) per il supporto nella logistica e nel trading di combustibili; Cargill Belgio per la fornitura di biocarburanti avanzati per la transizione energetica in Europa; Exolum e Hes International, che sono leader nella logistica e nello stoccaggio di prodotti energetici in Europa. Collaborazioni che consentono a Dks di assicurarsi un vantaggio competitivo nella distribuzione di carburanti sostenibili, garantendo un approvvigionamento costante e affidabile in tutto il continente.

Altro punto chiave della strategia è il rafforzamento della propria infrastruttura logistica, con depositi in Germania e Spagna, che consentono una catena di approvvigionamento efficiente e sicura. Catena che passa da Mannheim (Germania) attraverso un hub strategico con Exolum; da Wilhelmshaven (Germania), punto chiave per la logistica petrolifera del Nord Europa; da Krailling (Germania) dove si trova un capace deposito per la distribuzione nella Baviera; infine da Cartagena e Malaga (Spagna), che risultano infrastrutture chiave per la logistica nel Mediterraneo. È grazie a queste strutture che Dks è in grado di garantire un flusso continuo di prodotti e tempi di consegna rapidi ed efficienti.

Energia pulita e accessibile

Massimo Romagnoli ha una visione chiara sul futuro dell’energia sostenibile: “Crediamo in un’energia pulita e accessibile, capace di ridurre l’impatto ambientale senza sacrificare l’efficienza. L’hvo e il biodiesel avanzato sono il futuro e con i nostri investimenti vogliamo guidare questa transizione a livello globale”.

Guardando al 2030, tra gli obiettivi di Dks c’è, in primo luogo, l’ampliamento della rete di distribuzione dell’hvo in tutta Europa, garantendo accesso a carburanti sostenibili per il settore dei trasporti e della logistica. A questo si aggiungono investimenti in nuove tecnologie per il raffinamento del biodiesel, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi produttivi. E ancora partnership con governi e aziende per accelerare la transizione energetica, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 a livello globale. Inoltre un’espansione delle infrastrutture logistiche per ottimizzare la distribuzione di carburanti alternativi in Europa e nei mercati emergenti.

L’impegno di Dks – Deutsche Kraftstoff Strategic è dunque chiaro: guidare il mercato dell’energia con soluzioni sostenibili, innovative ed efficienti. L’azienda non è solo un distributore di carburanti, ma un vero e proprio protagonista della transizione energetica globale. Grazie a una strategia ben definita, partnership solide e investimenti mirati, Dks sta adoperandosi per costruire un futuro in cui la sostenibilità e l’innovazione saranno i pilastri dell’industria energetica.

