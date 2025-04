Innovazione del finance e valore d’impresa: il webinar di Forbes Italia martedì 29 aprile

Cloud, Intelligenza Artificiale e nuove competenze: la trasformazione dei processi di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) è già iniziata e si posiziona come un fattore abilitante per la crescita delle aziende italiane. Ma chi sta guidando questo cambiamento? E quali competenze e tecnologie serviranno?

Ne parleremo in una tavola rotonda live, coordinata da Antonio Ravenna, autore e conduttore – Forbes Italia, che vedrà come protagonisti:

Marco Giletta , vp, Cloud Applications Mid-Market, Continental Europe | Oracle

, vp, Cloud Applications Mid-Market, Continental Europe | Simone Scagliarini , partner | Reply Consulting

, partner Alessandro Geraldi, group chief executive officer | Impresoft

Marco Giletta parlerà dell’importanza delle tecnologie emergenti cloud e AI nel fornire alle aziende un inquadramento adeguato alle loro esigenze interne ed esterne in ottica di creazione di valore. Simone Scagliarini si soffermerà sui cambiamenti profondi nei modelli di business legati allo sviluppo tecnologico e all’AI. Alessandro Geraldi parlerà poi di innovazione di impresa e delle nuove competenze necessarie, in particolare per i ruoli di ceo e cfo.

E ancora: quali sono e chi guida i nuovi driver di impresa nell’era della trasformazione digitale? Come cambieranno le aziende al tempo dell’intelligenza artificiale e del quantum computing?

Sarà possibile seguire il webinar martedì 29 aprile alle ore 11:00 AM CET iscrivendosi al link .