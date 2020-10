Da lunedì al via la prima Forbes Digital Revolution: gli appuntamenti della settimana

BFC Media lancia on line, da lunedì 19 fino al 23 ottobre, la prima Forbes Digital Revolution, un nuovo importante evento multimediale concepito per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo digitale con tutti i nuovi settori, le direttrici di sviluppo e l’evoluzione prevista grazie all’avvento della tecnologia. Dal cloud all’intelligenza artificiale, dal machine-learning alla cyber-security e ancora ecommerce, Blockchain, Data & Analytics: sarà possibile partecipare ai workshop e alle round table (con i maggiori big del Tech e le principali aziende italiane operanti nel digital) sulla piattaforma omonima dedicata forbesdigitalrevolution.it oltre che sui canali Facebook e Linkedin di Forbes. La prima giornata prevede tre appuntamenti da non perdere che dettano la linea editoriale alla settimana di lavori.

Il primo, in collaborazione con Amazon Web Services, sul tema Cloud, innovazione e ripresa dove, attraverso il confronto di esperti e testimonianze di aziende che hanno attivato con successo la propria trasformazione digitale, si discuterà di come il cloud e la sua adozione permettano di accelerare ulteriormente l’innovazione in ogni area e processo per affrontare con successo le sfide dell’attuale contesto di mercato. L’emergenza sanitaria ha accelerato processi già in atto, imponendo nuove modalità di lavoro e collaborazione, creando nuovi modelli di interazione con clienti e fornitori, forzando le aziende di ogni dimensione e settore a ripensare il proprio business identificando nuove aree di efficienza e flessibilità. Tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, il machine-learning, la Blockchain, l’IoT rappresentano sempre più un’opportunità per sviluppare nuovi differenziatori competitivi, migliorare i processi aziendali, estrarre informazioni dai dati, sviluppare nuovi prodotti o servizi e interagire in modo diverso con i propri clienti creando esperienze digitali uniche integrate ai tradizionali canali fisici. In questo contesto la disponibilità di servizi cloud avanzati democratizza l’accesso a queste tecnologie e permette di innovare rapidamente senza dover necessariamente sviluppare competenze approfondite e senza investimenti significativi di capitale.

Alle 15:00 Analisi dati e strategie vincenti: raccogliere dati e informazioni strategiche è sempre più importante per avere successo nel mutevole contesto in cui operano i moderni business. Alle 16:45 infine la case-study sull’esperienza di Retelit e Huawei: come la tecnologia multicloud abilita la trasformazione digitale italiana. Come gestire infrastrutture e applicazioni in modo flessibile, ottimizzando i costi e superando le tradizionali barriere tra private cloud, public cloud e infrastruttura tradizionale.

Martedì 20 sarà la volta di due tematiche davvero centrali nell’agenda delle imprese vincenti: Digital Re (tail) volution al mattino e AI machine-learning. La cassetta degli attrezzi per lavorare nel nuovo mondo, alle 15:00. La cyber-security (“L’importanza di difendersi per crescere”) terrà banco nella giornata di mercoledì 21, insieme a un argomento diventato necessariamente attualissimo in questi ultimi mesi: Benvenuto smartworking, ma solo in sicurezza. La giornata di giovedì 22 invece sarà incentrata su 3 temi imperdibili: come il digital e l’AI sosterranno le imprese nella ripresa post COVID-19, le sfide e le opportunità dell’ecommerce, il cloud e l’accelerazione nella digital transformation. Forbes Digital Revolution si chiuderà venerdì 23 ottobre con 3 workshop su: digital e mondo banking & insurance, le tecnologie e il loro impatto sul modo di vivere e di produrre, Blockchain revolution.