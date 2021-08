Dallo chef Gianfranco Vissani, all’attore Luca Calvani. Tante stelle per la 29esima edizione del talent show a Tavola sulla Spiaggia

Dallo chef Gianfranco Vissani, all’attore Luca Calvani, fino al musicista Johnny Charlton dei “The Rokes”. Come ogni anno, sono stati diversi i partecipanti illustri alla XXIX edizione di A tavola sulla spiaggia, chi nei panni di giurato e chi in quelli di concorrente. Una sfida all’ultimo mestolo che si è svolta a Forte dei Marmi nella storica Capannina di Franceschi. Ad aggiudicarsi lo “scolapasta d’oro” sono state Ida Semeraro e Francesca Macolino che hanno presentato la parmigiana di gamberi abbinata a un vino umbro Cuvée Secrète di Arnaldo Capraio. A loro sono andate anche un’opera in foglia d’oro di Johnny Charlton, pittore che ha scelto la Toscana per il suo lavoro d’artista, il premio UNAHotel e il premio Fipe – Confcommercio Toscana.

Quest’anno l’evento, così come per l’edizione precedente, si è tenuto a porte chiuse e senza pubblico a causa dei chiari motivi di sicurezza sanitaria. “Già l’anno scorso furono sospese le Olimpiadi e gli Europei di calcio – ha detto Gianni Mercatali organizzatore dell’evento – ma riuscimmo a non interrompere questo tradizionale appuntamento con il buon mangiare e il buon bere”.

Gli 8 concorrenti, tutti rigorosamente non professionisti, erano chiamati a contendersi il “Piatto Forte” 2021 dedicato a Forte dei Marmi, ovvero lo “scolapasta d’oro” in questo originale talent mondano-gastronomico. Agli otto piatti in concorso erano abbinati altrettanti vini: dalla Toscana Tenuta Carobbio, Donne Fittipaldi a Bolgheri, Bibi Graetz, Cecchi, dall’Umbria Arnaldo Caprai, dal Lazio La Tognazza e dalla Francia Champagne Perrier Jouët. Gli chef presenti in giuria, presieduta da Gianfranco Vissani, per un totale di 8 stelle Michelin, hanno condiviso l’impegno dei concorrenti fra i quali c’era Luca Calvani, celebre attore apprezzato da Ozpetek e grande appassionato di cucina.

Archiviata l’edizione 2021, si legge sulla nota ufficiale dell’evento, l’organizzazione ha dato appuntamento al prossimo anno per celebrare i 30 anni della manifestazione.