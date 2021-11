Elon Musk ha ora 300 miliardi di dollari di patrimonio: è la prima persona nella storia

Dopo aver aggiunto decine di miliardi al suo patrimonio netto lunedì, Elon Musk è diventato la prima persona al mondo con più di 300 miliardi di dollari di patrimonio.

La fortuna di Musk si è attestata a $ 306,4 miliardi martedì pomeriggio, secondo le stime di Forbes, dopo aver superato la soglia di 300 miliardi di dollari lunedì, mentre le azioni di Tesla continuavano a sgretolarsi. La capitalizzazione di mercato della società di auto elettriche ha superato $ 1.000 miliardi la scorsa settimana dopo che Hertz ha annunciato che stava acquistando 100.000 veicoli Tesla da aggiungere alla sua flotta a noleggio, il che avrebbe dato a Tesla $ 4,2 miliardi in contanti, ha riferito Bloomberg. Le azioni hanno chiuso a un record di $1.208 lunedì, dando a Tesla una capitalizzazione di mercato di $1. 2oo miliardi e a Musk un patrimonio netto di $315 miliardi.

Il giallo del contratto con Hertz

In un comunicato stampa della scorsa settimana, Hertz ha affermato che le Model 3 a noleggio inizieranno a essere introdotte nelle principali città a inizio novembre. Ma Musk ha pubblicato un tweet lunedì sera che ha messo in dubbio il mega-accordo. “Vorrei sottolineare che nessun contratto è stato ancora firmato. L’accordo con Hertz non ha alcun effetto sulla nostra economia” ha scritto. Martedì mattina, l’ascesa record di Tesla si era invertita e le azioni erano scese fino al 4% a mercato aperto. Il titolo è rimbalzato leggermente nel primo pomeriggio, chiudendo martedì in ribasso del 3% a 1.172 dollari per azione. Ciò ha ridotto di circa $8,6 miliardi il patrimonio netto di Musk dal giorno prima.

Un portavoce di Hertz sostiene che l’accordo è in corso. “Come annunciato la scorsa settimana, Hertz ha effettuato un ordine iniziale di 100.000 veicoli elettrici Tesla e sta investendo in una nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici attraverso le operazioni globali dell’azienda” ha scritto la secolare società di autonoleggio in una dichiarazione condivisa con Forbes. “Le consegne delle Tesla sono già iniziate”.

La persona più ricca della storia moderna

La maggior parte della fortuna di Musk è legata alla sua quota del 23% in Tesla, che ha sostenuto per la prima volta nel 2004, un anno dopo la sua fondazione. Detiene anche una quota significativa della sua società missilistica privata SpaceX, che è stata valutata circa $ 74 miliardi in un round di finanziamento del febbraio 2021.

L’imprenditore di origine sudafricana è la persona più ricca della storia moderna e sta rapidamente lasciando indietro i suoi compagni miliardari. Jeff Bezos, la seconda persona più ricca del mondo, attualmente ha un patrimonio di 190,3 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes, in calo rispetto al picco di 212 miliardi di dollari di luglio. Il patrimonio netto di Bill Gates ha per breve tempo superato i 100 miliardi di dollari nell’aprile 1999. Al netto dell’inflazione, oggi è poco più di 165 miliardi di dollari, circa 142 miliardi di dollari in meno di quanto vale ora Musk. Oggi, Gates ha un patrimonio di circa 137,8 miliardi di dollari.