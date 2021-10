Elon Musk è ora il miliardario più ricco di sempre

La settimana di Elon Musk è iniziata alla grande. Le azioni di Tesla sono salite alle stelle dopo che Hertz ha annunciato di voler acquistare 100.000 veicoli elettrici (principalmente Model 3) per la sua flotta di auto a noleggio. La fortuna di Musk è quindi aumentata di $ 25,6 miliardi dalla chiusura del mercato di venerdì.

Il patrimonio di Elon Musk

Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio netto, alla chiusura del mercato di ieri, è salito a ben 255,2 miliardi di dollari. Cifra che lo rende il più ricco di sempre, e probabilmente la persona più ricca che abbia mai camminato sul pianeta. È più ricco di qualsiasi miliardario che Forbes abbia mai tracciato. Musk vale più del cofondatore di Google, Larry Page, e del ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, messi insieme.

Per gran parte della sua ricchezza, Musk deve ringraziare la sua quota del 21% in Tesla, che ha contribuito a lanciare, prima come investitore, quasi due decenni fa. Le azioni hanno chiuso venerdì a circa $ 910. A mezzogiorno di lunedì, le azioni erano balzate a circa 978 dollari l’una, con un aumento del 33% dall’inizio dell’anno. Alle 16:00, la capitalizzazione di mercato di Tesla ha superato per la prima volta i mille miliardi di dollari. Le azioni hanno chiuso a 1.024,86 dollari l’una, in crescita del 12,6% in un giorno.

Musk ha anche una partecipazione nella società di esplorazione spaziale SpaceX, che, il mese prossimo, potrebbe tentare il primo lancio orbitale del suo nuovo razzo spaziale. L’azienda è stata recentemente valutata dagli investitori a $ 74 miliardi, a seguito di un round di finanziamento di febbraio. Secondo quanto riferito, le azioni sono state scambiate di recente a una valutazione di $ 100 miliardi sul mercato secondario.

Il duello con il rivale Jeff Bezos

Musk ha superato Jeff Bezos come persona più ricca del mondo a settembre. All’epoca, ha scherzato con Forbes sull’invio di una medaglia d’argento al fondatore di Amazon e rivale nella corsa allo spazio (e poi ha inviato a Bezos un’emoji di una medaglia d’argento su Twitter). La fortuna di Bezos è scesa di $ 1 miliardo lunedì poiché le azioni di Amazon hanno vacillato prima del report degli utili del terzo trimestre; il divario tra i due uomini si è ampliato a più di 62 miliardi di dollari; Bezos ha concluso la giornata con un patrimonio stimato di 193 miliardi di dollari. Quando le azioni di Amazon hanno raggiunto il picco all’inizio di quest’anno a luglio, il magnate della tecnologia di Seattle valeva circa 222 miliardi di dollari.

La pandemia ha peggiorato le disparità di reddito negli Stati Uniti e la fascia più ricca della società sta diventando più ricca che mai. Tra gennaio 2020 e aprile 2021, i miliardari americani sono diventati più ricchi di circa $ 1.200 miliardi. In termini di ricchezza in dollari, Musk è stato il più grande vincitore di tutti. Due anni fa, Forbes aveva fissato il suo patrimonio netto a 19,9 miliardi di dollari, meno di un decimo di quello che vale oggi.

L’accordo con Hertz

L’accordo con Hertz rappresenta l’ordine più grande di sempre per veicoli elettrici e, secondo Bloomberg, porterà a Tesla circa 4,2 miliardi di dollari di entrate. La notizia arriva appena quattro mesi dopo che la centenaria azienda, che ha iniziato a noleggiare auto Ford Model T nel 1918, è stata rilevata dalla bancarotta. Hertz, secondo il comunicato stampa diffuso, dice che la Model 3 di Tesla sarà disponibile per il noleggio nelle principali città statunitensi ed europee entro l’inizio di novembre. Anche le azioni di Hertz sono balzate alla notizia, chiudendo la seduta di lunedì oltre il 9% a $ 27 per azione.